Nedostatek vody, který v předchozích letech trápil milovníky cestování po českých řekách, zmizel. Vodní toky jsou po několika deštivých týdnech v ideálním stavu. Tedy aspoň pro zkušené vodáky. "Vodáci jsou teď nadšení, protože takové parádní svezení nemohli na Orlici zažít řadu let" řekla Deníku Zuzana Novotná, spolumajitelka oblíbené půjčovny lodí v Týništi nad Orlicí Rampa Sport. Orlice nabízí celou řadu tras v délce od 14 do 93 kilometrů. Ta úplně nejkratší - z Týniště do Krňovic - ale byla až dosud kvůli opravě silnice a kanalizace v druhé z obcí mimo provoz. Dnešním dnem ale opravy v Krňovicích končí.

Spokojenost s množstvím vody dává najevo většina skupin, které na Orlici vyrazí. "Jeli jsme na vodě úplně poprvé a bylo to skvělé. Vody byl dostatek, poponášet loď jsme ale museli kvůli spadlému stromu,“ popsala svoje pocity Mirka, která se skupinou kamarádů dorazila v sobotu odpoledne do Svinar po několikahodinové cestě lodí z Týniště nad Orlicí. To další skupina měla s řekami o něco větší zkušenosti. Vodáci z Litomyšle absolvovali od pátku do soboty dvoudenní cestu po vodě z Chocně do hradeckých Svinar. Na lodích tak zvládli celkem 52 kilometrů. Podle Ondřeje Kleinera bylo znát, že oproti předchozím sezonám opravdu přibylo vody. „Já jsem jel na řece už několikrát, ale několik členů naší skupiny jelo dnes poprvé nebo podruhé. Cesta z Chocně na začátku prvního dne nebyla úplně jednoduchá. Koryto nebylo čisté, museli jsme přenášet lodě, podlézat a podobně. Druhá část už byla lepší, řeka byla čistá a většina cesty šla krásně jet. Fakt bylo hodně vody. Každému bych doporučil si cestu na Orlici vyzkoušet, byl to skvělý zážitek," podělil se vedoucí výpravy o své dojmy v cíli.

Přes pozitivní ohlasy ze strany vodáků je ovšem představa ideální vodácké sezony pro půjčovnu lodí na Orlici lichá. Začátek sezony totiž nejprve výrazně narušila pandemie koronaviru. Když pak rozvolňování restrikcí začalo více přát skupinám výletníků, optimismus náhle uťaly povodně. Orlici nepomáhá ani fakt, že je považována za jednu z lehčích řek a vydávají se na ni zejména méně zkušení vodáci. "Fungujeme spíš pro lidi, kteří moc na vodu nejezdí a jedou třeba jen jednou za rok tady na Orlici. Pro ně ty podmínky nejsou poslední dobou vhodné. Dva víkendy jsme kvůli rozvodněné řece a povodním vůbec nepouštěly lodě na řeku. Další víkend jsme pouštěly jen zkušené vodáky," vysvětlila Novotná. O to, že na přelomu června a července byla situace opravdu extrémně náročná, svědčí i smutná statistika z českých řek. Zatímco loni se utopil v České republice jediný vodák, za polovinu letošní sezony už zemřelo vodáků šest. Podmínky na Orlici se v posledních dnech zlepšily. Úplní začátečníci zejména s malými dětmi by ale měli své plány důkladně zvážit. "Není začátečník jako začátečník. Když přijdou dva mladí sportovci, kteří v životě neseděli v lodi, asi už to zvládnou. Ale rodina s malými dětmi musí počítat s tím, že možná opravdu budou po cestě plavat. Lodě půjčujeme, ale doporučujeme lidem, kteří se chystají na vodu poprvé a mají třeba i malé děti, aby ještě chvíli počkali," doplnila spolumajitelka týništské půjčovny lodí. Zatímco zkušení vodáci tak jásají, půjčovna na Orlici zažívá těžkou sezonu. "Pro nás je to paradoxně horší sezona než loni. Pro začátečníky je to sucho i za cenu občasného poponášení lodí bezpečnější než současný stav," potvrdila Novotná.

Výška hladiny v posledních dnech na Orlici pomalu klesá. Například v Týništi nad Orlicí je podle dat Povodí Labe v současné době hladina řeky na 94 centimetrech. Před týdnem přitom hladina atakovala hodnotu až 140 centimetrů. Podle serveru raft.cz je přitom Orlice sjízdná už od 40 centimetrové hladiny. „Stavy podzemních vod jsou v povodí Orlice, Labe od Orlice po Doubravu a stejně tak i horní Moravy silně nadnormální,“ uvedl ve své poslední tiskové zprávě Český hydrometeorologický ústav. Konec sucha i dobré podmínky pro vodáky ale nemusí trvat dlouho. Podle expertů nedávná srážková epizoda pouze potvrdila měnící se klima, které bude typické nevyrovnaností srážek. Dlouhá období sucha budou střídat lokální povodně. „Ve střední Evropě nejspíš budou intenzivnější a delší sucha. Zároveň ale porostou úhrny maximálních srážek,“ vysvětlil bioklimatolog Miroslav Trnka z Akademie věd ČR.