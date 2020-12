Na Staroměstském náměstí už stojí vánoční strom. Bude nasvícen trikolorou

Od úterního časného rána stojí na pražském Staroměstském náměstí vánoční smrk. Pochází z Kamenného Přívozu, v noci ho do Prahy přivezl americký tahač, postaven a zajištěn byl kolem 02:30. Nyní se vánoční strom bude do pátku zdobit a poté se o víkendu rozsvítí v barvách české trikolory, ovšem kvůli opatřením proti šíření koronaviru bez velké veřejné akce. Ze stejného důvodu se nebudou v centru metropole konat ani tradiční trhy. Strom na náměstí zůstane do začátku ledna.

Od časných ranních hodin 24. listopadu 2020 stojí na pražském Staroměstském náměstí vánoční smrk. | Foto: ČTK / ČTK

Smrk ztepilý město získalo od majitele chaty v Kamenném Přívozu Romana Veselého, který jej musel pokácet, protože jeho kořeny narušovaly podezdívku domů a při silnějším větru hrozil pádem. Od Prahy za 17,5 metru vysoký strom dostal 10 000 korun. Kácení se uskutečnilo v neděli, poté byl převezen do deponie v Modleticích u Prahy a v noci na úterý na Staroměstské náměstí. „Hranice Prahy jsme projeli akorát přesně v jednu ráno, po cestě nás pouze trochu zpomalil Hlávkův most kvůli dočasnému zúžení vozovky. Jinak cesta probíhala plynule," uvedl vedoucí přepravy Martin Švestka. Strom byl postaven a zajištěn v půl třetí, dodal. Jeho stabilitu zajišťují lana a jeřábová závaží. V následujících dnech se bude strom zdobit. Rozsvícení stromu se uskuteční zřejmě o víkendu, letos se však kvůli situaci ohledně nemoci covid-19 bude muset obejít bez diváků. Magistrát plánuje alespoň podívanou natočit a s hudebním podkresem zveřejnit na internetu. Na tradičních slavnostních rozsvěceních se v minulých letech scházely tisíce diváků. Šest kilometrů řetězů Letos instalaci poprvé dostala na starost městská firma Technologie hlavního města Prahy. „Letošní ozdoby budou představovat návrat k tradičnímu českému vánočnímu stromu a budou v barvách národní trikolóry. Strom ozdobí šest kilometrů světelných řetězů, několik set vánočních koulí v modré, bílé a červené barvě, čtyřicet světelných hvězd a špice na vrcholu bude mít výšku tří metrů," uvedl v tiskové zprávě její šéf Tomáš Jílek. Letos se centrum metropole s největší pravděpodobností bude muset obejít i bez vánočních trhů, které každoročně pořádá firma Taiko na Staroměstském a Václavském náměstí a na náměstí Republiky. Radní Jan Chabr (TOP 09) dříve řekl, že trhy ani jiný program v centru nebudou. V pondělí po jednání městské rady však Chabr dodal, že vedení metropole ještě čeká na přesné instrukce ohledně oslav vánočních svátků od menšinové vlády Andreje Babiše (ANO). Pražský radní tedy nevyloučil možné konání vánočních trhů v omezeném formátu v případě rychlejšího rozvolnění koronavirových opatření. V každém případě se podle Chabra zřejmě budou konat alespoň některé z menších trhů v městských částech. Stromy určené pro pražské vánoční trhy se v posledních letech nekácejí v lesích, ale na pozemcích a v zahradách soukromníků nebo institucí. Jde většinou o osamocené stromy, které je vhodné porazit kvůli bezpečnosti, nebo které stojí na pozemcích, na nichž se počítá s výstavbou. Praha měla letos vybraný také záložní strom, který roste nedaleko Kladna. Pokácený by byl v případě, kdyby se nyní vztyčený strom při dopravě poškodil. Loňský vánoční strom pocházel ze Semil a byl vysoký 25 metrů.