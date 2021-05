Souvisí s tím také jejich sdílení, které umožní ve městě poprvé už od června soukromá společnost po celém Vyškově. „Za poslední tři roky se to tak rozmohlo, že dnes už existují snad i stovky značek a jsou velice oblíbené,“ potvrzuje Vláčil v rozhovoru pro Vyškovský deník.

Od června dorazí také do Vyškova fenomén sdílených elektrokoloběžek. Uvítáte jako uživatel tuto službu?

Kdyby se hlasovalo o zavedení sdílených elektrických koloběžek v našem městě tak můj hlas bude určitě proti.

Jaké proto máte důvody?

Napadá mě jich hned několik. Lidé mi třeba vozí na servis jejich osobní koloběžky, za které daly mnohonásobně více peněz než kolik by předpokládám stálo jejich zapůjčení. Myslím, že mohu s klidem říct, že jejich stav si nedokážete ani představit. Kolikrát jen sedím a při pohledu na tu zhuntovanou koloběžku přemýšlím, jak to ten člověk udělal, ať už je dospělý, nebo třeba náctiletý. Teď si představte, jak by vypadala asi ta sdílená koloběžka, kterou by si půjčil kde kdo. Dalším důvodem je, že opravdu nechci, aby to tu vypadalo jako v Praze, Brně, nebo třeba v Olomouci. Koloběžky tam bývají poházené všude, v řece, uprostřed chodníků, na silnici, prostě všude.

Souvisí to s nezodpovědností uživatelů?

Mnohdy toto není chyba posledního člověka, co si koloběžku půjčil, nýbrž techniky, protože se koloběžka nikde jinde vrátit nenechá. A když ji jakožto slušný člověk chcete posunout alespoň na kraj chodníku, tak začne pípat a přesun vám zkrátka neumožní. Dalším důvodem je neznalost a neohleduplnost vůči ostatním.

V čem to konkrétně spočívá?

Na koloběžce správně nesmíte po chodníku, dokážete si ale představit dítě, co si ji půjčí a vletí na silnici do ostrého provozu, zatímco nezná předpisy? Nebo naopak tedy bude lítat po chodnících mezi lidmi? A toto všechno by pouze přispívalo k dalším a dalším omezením, která pouze zbytečně šikanují také slušné koloběžkáře. Nástup jejich sdílení je sice opravdu jen otázkou času vzhledem k jeho rozšířenosti, ale nemusíme tomu jít vyloženě naproti.

Ve městech je tématem například rychlost koloběžky, která se údajně nehodí mezi chodce, ale zároveň ani do provozu. Jak to vnímáte?

Souvisí to spíše se zmíněnou neohleduplností. Maximální rychlost koloběžky za to snad nemůže, sama od sebe se totiž tak rychle nerozjede. Je to stejné jako v autě, kde máte nějaké předpisy, které se mají dodržovat, ale zároveň mnohdy postrádají smysl a je lepší a bezpečnější používat selský rozum. Tím pádem by snad uživatel měl být soudný a například nejezdit plnou rychlostí mezi chodci. V Německu je to třeba už regulované, respektive snaží se o to. Věřím ale, že na to pak zase nejvíce doplatí ti slušní. Koneckonců jako vždy.

Zmínil jste Německo, můžeme se od nich v Česku něčím inspirovat?

Celkem tam vítám registrační značky a pojištění. Může to vypadat jako otravné a zbytečné, ale věřím tomu, že by to u nás mohlo velice pomoct právě těm výše zmíněným slušným jezdcům.

Je půjčování elektrokoloběžek ve Vyškově novinkou?

Už před časem měl dobrý nápad můj kamarád, který chtěl ve Vyškově zřídit půjčovnu. Zákazník by si do ní došel, sdělil mu požadavky a získal by doporučení na nějaký počet modelů vyhovující jeho podmínkám. Zájemce by si kolem budovy některou vyzkoušel, aby si nakonec jednu vybral. Po zaplacení kauce nebo jiném způsobu zaručení, by se seznámil s jejím používáním a s tím, že půjčovna nenese odpovědnost za jeho chování na koloběžce. Po jejím fyzickém navrácení do půjčovny a kontrole, by mu bylo naúčtováno půjčovné a případně i servis za poškozené části. Nápad to byl jistě dobrý, ale bohužel provedení bylo velice smutné. Ve výloze má pár koloběžek a tím to skončilo.

Všímáte si nárůstu jejich popularity také na Vyškovsku?

Roste tady opravdu extrémně. Cítím to i na servise. Zhruba tři roky zpátky vyšel tuším první model Xiaomi. Byl to takový první výstřel, který měl ještě nějaké mouchy, ale velice rychle si nabral příznivce. Za ty tři roky, se to tak rozmohlo, že dnes už existují snad i stovky značek elektrokoloběžek a jsou velice oblíbené. Xiaomi za tu dobu vychytalo většinu těch much a nejčastější problém, co nyní řeším je ten, že lidé nejsou schopni správně nahustit pneumatiky a přezouvám je jako na běžícím páse.

Jaký máte k elektrokoloběžce vztah vy?

Musím říct, že i já jsem si ji velice oblíbil. Po městě je velice praktická, lehká, nestojí moc a tím myslím i provoz, když tedy kontrolujete tlak v pneumatikách. Za hezkého počasí je to skvělý společník na výlety.