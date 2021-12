V Chomýži, na samém podhůří Hostýnských vrchů pěstuje vánoční stromky už téměř dvacet let Přemysl Bača. Největší část jeho produkce tvoří smrk pichlavý a jedle kavkazská. Právě jedle se podle něj v posledních letech těší mezi lidmi největší oblibě. A to ze dvou důvodů. „Protože je nejkrásnější a dlouho vydrží,” říká Bača.

Podobně to vidí i pěstitel Jan Dvořák z Hulína. „Lidé nejvíce kupují stříbrný smrk a jedli kavkazskou. Třeba o borovičky takový zájem není. V posledních letech vedou spíš ty jedle,” potvrzuje Dvořák.

I podle něj hraje roli vzhled. „Jedle je pěknější, hezky zelená, rostlá. I ty stříbrné smrky jsou takové, ale tam podle mě lidem vadí to, že to jehličí hodně píchá. Takže třeba kvůli dětem nebo zvířatům raději sáhnou po jedličce. I když je dražší,” dodává Dvořák s tím, že v porovnání se smrkem si lidé za kavkazskou jedli připlatí 200 až 300 korun.

Pozor na nákup na poslední chvíli

Podle Dvořáka je nejlepší doba k pořízení stromku asi dva až tři týdny před Vánocemi. „Někdo to nechává na poslední chvíli, že si je nechá uříznout třeba dva dny předem. To je taky možnost, ale je tam riziko, že když se ten stromek dá hned do tepla, tak může začít opadat,” vysvětluje pěstitel.

Problémem při nákupu na poslední chvíli může být také omezený výběr. „Samozřejmě jak na které plantáži. Jezdí třeba i velkoodběratelé, kteří si vezmou ty hezké stromky a pak je ten výběr opravdu omezený. Ale myslím si, že vždycky se dá vybrat. Každý stromek se dá nazdobit tak, aby vám to doma udělal hezké,” dodává Dvořák.

Podobně to vidí i Bača. „V podstatě je jedno, kdy ho půjdete kupovat. My třeba fungujeme na jiném principu než většina prodejců. Ti je tahají z Dánska, ale my to tady přímo pěstujeme a každý rok si nařežeme nějaký předpokládaný prodej. A když nám ke konci pochybí, tak se ještě pár stromků dořeže. Není problém to řešit a člověk u nás pořídí stromek kdykoli,” vysvětluje.

O zdražení uvažují všichni

Zdražování se letos promítne i do ceny vánočních stromků. „My jsme zdražili asi v horizontu dvou nebo tří procent. Oproti tomu, co se děje všude kolem, to v podstatě nic není,” říká Bača.

Hulínský pěstitel však zatím se zvýšením cen vyčkává. „Myslím si, že o zdražení uvažují všichni. Energie i cena práce roste, a to jde všechno ruku v ruce. Zatím máme ceny tak nějak stabilní, ale taky se o tom bavíme. Spíš se to projeví v dalších letech, ale nějaký nástup vysokých cen asi úplně nehrozí,” poznamenal Dvořák.

Cena se liší v závislosti na mnoha faktorech – od druhu stromu, přes velikost až po jeho celkovou kvalitu. Za vánoční stromek tak lidé mohou zaplatit od tří stovek až po dva tisíce.