Pražská radní Johnová na „katastrofální“ situaci v domovech důchodců upozornila v páteční tiskové zprávě magistrátu. Podle ní žije v pražských sociálních zařízeních žije přes čtyři tisíce extrémně křehkých seniorů s průměrným věkem okolo 84 let. „Zdravotnická zařízení se mohou v případě rozšíření nákazy, které akutně hrozí, postarat pouze o zlomek z nich,“ tvrdí Johnová.

Podle Johnové sice stát nařídil krajům zajistit 60 infekčních zdravotnických lůžek na 100 tisíc obyvatel, ale „zároveň nekomunikuje s městem ohledně realizace opatření“. Hlavní město je tak závislé na nemocnicích, které zřizuje stát. Tam však speciální lůžka chybějí.

„Stát v ochraně nejkřehčích seniorů v domovech absolutně selhává. Nejenže kvůli pozdě dodaným ochranným pomůckám a nefunkčnímu systému testování nemůžeme efektivně předcházet zavlečení nákazy do zařízení, ale nemáme ani kam převážet infikované seniory. Pražská hygiena i pracovníci domovů obvolávají nemocnice stále dokola, klienty, kterým je přes 80 let a mají zatím lehký průběh, ale státní nemocnice přijmout nechtějí,“ popsala radní pro sociální oblast a zdravotnictví. Krizový štáb hlavního města po pátečním zasedání apeluje na ministerstvo zdravotnictví, aby lůžka pro seniory v pražských nemocnicích vyčlenilo.

Johnová: Voláme o pomoc, politici dělají, že neslyší

„Zůstávají v domovech, kde je nemožné vytvořit takové podmínky pro izolační ošetřovatelství jako na infekčních lůžkách. Mantrou ministerstva zdravotnictví se stalo schovávat se za názor, že nemocnice přece nemohou přijmout každého nakaženého seniora, přitom tady jde o potřebu co nejvíce chránit před infekcí ty nejvíce křehké, kteří zůstávají v kolektivních zařízeních. Tragické je především to, že zdravotní systém není přetížený, jako v jiných zemích, stát ta infekční lůžka prostě nevytvořil a na péči o seniory v domovech rezignoval. Cítíme se spolu s pracovníky domovů strašně, voláme o pomoc, ale odpovědní politici dělají, že nás neslyší. Vláda vydává jen teoretické pokyny, kterými si nad situací myje ruce, nezajímá se ale o realitu. Je to alibismus,“ pokračovala Johnová v kritickém tónu.

Na tato slova směřující zejména na premiéra Babiše a ministra Adama Vojtěch (za ANO) zareagoval Patrik Nacher, poslanec a šéf zastupitelského klubu vládního hnutí. Nacher ve vyjádření pro média uvedl, že se během koronavirové krize pražské ANO „chová jako konstruktivní opozice, i když ve Sněmovně šije opozice do vlády permanentně.“ Do Babišovy vlády podle Nachera stejně „šije také vedení hlavního města, které přitom samo nese odpovědnost“.

Nacher: Paní radní by si měla zamést před vlastním prahem

Johnové stanovisko však Nachera nadzvedlo, byť se stále držel, jak sám říká: „Je to totiž město, které je zřizovatelem domovů seniorů a dalších poskytovatelů sociálních služeb a co jsem měl možnost zjistit, tak tyto ústavy příliš ochranných pomůcek od magistrátu neobdržely. Paní radní by si tedy měla nejprve zamést před vlastním prahem a ne všechno svádět trapně na vládu. Pokud svou funkcí nezvládá a chyby vidí všude jinde, měla by zvážit své setrvání ve funkci.“

Podle Johnové však Praha měla pokyny pro ochranu lidí v domovech pro seniory proti koronaviru dávno před tím, než v pátek před týdnem dorazila pravidla zaslaná Vojtěchovým vládním resortem. V pondělí je pak ještě expertní tým z magistrátu v souladu s doporučeními pražské hygienické stanice a Státního zdravotního ústavu (SZÚ) doplnil. „Účinná ochrana ale vázne především na chybějících kapacitách státních nemocnic,“ upozorňuje radní.

Zástupci hlavního města opakují, že prioritou by mělo být přeložení infikovaného seniora z kolektivního zařízení sociální péče na karanténní zdravotnické lůžko, i když má třeba jen lehký průběh nemoci COVID-19. „Sociální zařízení na rozdíl od infekčních oddělení zdravotní péče nejsou vybavená na vytvoření a udržení odpovídajících izolačních podmínek a infekční klienti představují i při velkém vypětí sil všech pracovníků velké riziko pro ostatní, zatím neinfikované uživatele zařízení,“ uzavírá magistrát.