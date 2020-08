Ředitel moravskoslezské policie Tomáš Kužel v pondělí zachráncům předal ocenění. Osobně jim poděkoval i Martin Žebrok, který vzpomínal na osudné okamžiky před zásahem blesku.

Toho dne s kolegou Radimem Bílým sloužili na čtyřkolce v Beskydech. „Jezdili jsme různě po horách a dohlíželi na zákazové značení, kde je zakázán vjezd dvoustopým i jednostopým vozidlům,“ řekl Martin Žebrok s tím, že v té chvíli nic nenasvědčovalo tomu, že by se blížila bouřka.

„Před pátou hodinou jsme se s kolegou stáhli na vrchol Bílého Kříže, kde jsme měli plánovanou přestávku. Když jsme přijížděli, byl pouze slabý déšť, žádná bouřka, žádný náznak, že by měla přijít. Vzhledem k tomu, že lehce poprchávalo, schovali jsme se pod vzrostlé smrky a začali svačit. Zhruba po deseti minutách jsme uslyšeli zahřmění, kterému předcházel blesk, který jsme ale neviděli, ten byl za kopcem. Hned jsme se rozhodli, že se stáhneme i se čtyřkolkou do údolí do bezpečí,“ řekl Martin Žebrok. Vzápětí zčistajasna udeřil blesk, který policisty zasáhl.

Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Foto: Zprava zachráněný policista Martin Žebrok. Jeho kolega Radim Bílý, Martin Štěpánek a Michal Opatřil převzali v pondělí z rukou moravskoslezského policejního ředitele Tomáše Kužela ocenění. Poslední zachránce Martin Tyšer se z rodinných důvodů nemohl dostavit.

BLACKOUT

„Oba nás to odhodilo od čtyřkolky. Já upadl do bezvědomí, byl to okamžitý blackout. Kolega byl chvilku v bezvědomí. Naštěstí se probral a začal s mojí záchranou. Probral jsem se až v nemocnici,“ dodal Martin Žebrok.

Kromě policistova kolegy Radima Bílého přispěchali na pomoc i tři náhodní svědci, kteří byli poblíž v rekreačních objektech.

„Nejevil známky života. Připadalo nám to, jakoby se čas zastavil. Po nějaké chvíli se nám ho při kombinaci masáže a umělého dýchání podařilo nahodit. Byli jsme moc rádi, že chytil dech, pak přiletěl vrtulník,“ uvedl Martin Štěpánek z Ostravy, který se společně s dalšími svědky – Michalem Opatřilem a Martinem Tyšerem – podílel na záchraně policisty.

„Chtěl bych velice a z celého srdce poděkovat kolegovi a dalším zachráncům, kteří byli na místě. Samozřejmě i pilotovi a osádce vrtulníku, kteří i za tak špatného počasí vzlétli, a také lékařům a sestrám v nemocnici. Nebýt jich, nebyl bych se svou rodinou, synem, známými a kolegy,“ uzavřel zachráněný policista, který je stále na nemocenské.