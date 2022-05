Několik takových případů se v uplynulých dnech stalo na Hodonínsku. „Zřejmě nešlo o stejné pachatele. V jednom případě to byla skupina tří mužů, zatímco ve druhém byl jeden. Upozorňujeme na praktiky podvodníků, a na nezbytnou ostražitost při sjednávání nabídek různých prací,“ zdůraznil v úterý policejní mluvčí Petr Zámečník.

Obdobné události lze dohledat napříč jižní Moravou. Například v Břeclavi zůstává v paměti případ, kdy podvodník nabízel úpravu vydlážděné cesty. Když ji rozebral, chtěl po majitelce více peněz, než na kolik se původně domluvili. Pozdější vyšetřování ukázalo, že stejný muž takto zkoušel štěstí na více místech.

Podvodníci znovu útočí. V telefonu se vydávají za bankéře či kriminalisty

Zástupce velitele břeclavských strážníků Milan Švestka upozornil, že při podezřelém setkání stačí postupovat jako při jakékoliv jiné nasmlouvané zakázce. „V naprosté většině přece provádím opravu na domu ne tehdy, když mě osloví řemeslník, ale až sám uvážím, že je to potřeba. To by mělo být podle mě prvořadé,“ vzkázal Švestka. Na náhodné nabídky podle něj lidé nemají vůbec reagovat a zálohy platit jen ověřeným firmám na základě účetního dokladu. Vnucování svých služeb bývá jedním ze znaků, že něco je špatně.

Neférové jednání

František Horák má v Moravanech na Brněnsku klempířství. Deníku Rovnost řekl, že lidé si většinou pracovníky vybírají poté, co na ně dostanou doporučení. I on se ale setkal s neférovým chováním. „Pomáhal jsem na střeše v Lužicích. Vím, že tam nějaký řemeslník dostal zálohu, ale nedopadlo to,“ mluvil Horák o události v příhraniční obci zasažené loňským tornádem. Obdobné zkušenosti má například také klempíř Lukáš Daněk z Chvalkovic na Hané na Vyškovsku.

Bazaroví podvodníci s fintou „naruby“. Miliony končí i na kryptoměnových účtech

Strážníci i policisté se kvůli větší zranitelnosti a důvěřivosti snaží mezi penzisty o osvětu. „Doufáme také v to, že stejně se budou starat i jejich příbuzní. Když takové varování zachytí, je potřeba, aby to rodičům nebo prarodičům vysvětlili,“ vzkázal zástupce velitele Švestka. Vodítkem je rovněž hodnocení ostatních zákazníků na webových stránkách, které jsou na řemeslníky zaměřené.

Opatrný je například Miroslav Jandora žijící na Hodonínsku. Drží se osvědčeného postupu: dává na doporučení známých. Peníze předem téměř nedává a reputaci pracovníků si ověřuje. „Je dobré se zeptat na reference a případně se na odvedenou práci podívat," řekl.

Jak se vyhnout podvodníkům



* Vybírejte si řemeslníky sami, na přímá oslovení nereagujte.

* Nechejte si spočítat náklady a vystavit předběžný rozpočet.

* Vyhýbejte se platbě před doděláním všech prací.

* Zálohy plaťte jen prověřeným firmám.

* Čtěte také ohlasy dalších zákazníků, rozhodujte se podle jejich spokojených recenzí.