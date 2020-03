On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Doteď do sousedního státu kvůli práci řidiče u zásilkové společnosti denně dojížděl. Vládní nařízení mu to znemožní. S ubytováním mu pomůže zaměstnavatel. „Firma si nemůže dovolit přijít o osmnáct řidičů z České republiky z celkem dvaadvaceti. Momentálně vím, že budu mít zaplacené bydlení na měsíc, pak netuším, co a jak bude,“ poznamenává muž.

Nejtěžší pro něj bude odloučení od rodiny. „Budeme si volat, skypovat. Něco jiného je nevidět rodinu pár dní nebo týden, něco jiného pak měsíc nebo dva,“ konstatuje.

Z nařízení vlády, které pendlery staví před nelehké rozhodnutí, příjem oproti možnosti být s rodinou, je rozčarovaný. „Nikdo nedokáže stoprocentně doložit, zda se nemocný pendler skutečně nakazil při práci v zahraničí, to jsou domněnky,“ zlobí se Petrovič.

Podle nových pravidel, která začnou platit ve čtvrtek, pendleři v případě, že vyjedou za prací do Rakouska či Německa, tam budou muset zůstat minimálně jednadvacet dní. Po návratu do České republiky je pak čeká dvoutýdenní karanténa.

Obavy z toho, že by se v Rakousku nakazil, Petrovič nemá. „Ale jsem opatrný. Naštěstí naše firma přijala taková opatření, že se zákazníkem prakticky nepřijdeme do styku. Jen dám zásilku k domu, zazvoním, zamáváme na sebe a jedu dál. Rakušané ochranné roušky příliš nepoužívají. Na druhou stranu musím říct, že na své cestě městy a vesnicemi potkávám denně tak tři lidi. Jsou všichni spořádaně doma. Ven vyjdou jen v nezbytném případě. Nakoupit si a podobně. Ale opatrný jsem. Nehodlám nakazit svoji rodinu,“ dodává muž.