Lavina sjela od Slezského domu do žlabu Úpičky v Obřím dole v Krkonoších. Utrhli ji dva skialpinisté, kteří se pohybovali v nejpřísněji chráněném území Krkonošského národního parku. Vyžádala si smrt sedmnáctiletého mladíka z Trutnova. "Šedesát let je tam zákaz vstupu veřejnosti, a to nejen z důvodu přírodovědecké hodnoty a ochrany přírody, ale i kvůli bezpečnosti osob," připomněl ředitel Krkonošského národního parku Robin Böhnisch.

Čtyřicetiletého muže transportoval vrtulník do libereckého traumacentra s podezřením na otřes mozku, zlomeniny končetin a četné pohmožděniny. Sedmnáctiletý mladík zemřel v lavině. Zasahující lékař zjistil, že mladý muž v lavině utrpěl zranění neslučitelná se životem a veškeré pokusy o obnovu jeho srdeční akce byly neúspěšné.

Skialpinismus nese riziko

"To, co se stalo na svazích Obřího dolu, je obrovská lidská tragédie a neštěstí. Nedokážu dostatečně vyjádřit lítost nad lidmi, které tato tragédie zasáhla," uvedl Radoslav Groh. Špičkový český skialpinista přiznává, že tento druh sportu přináší riziko. "Každý, kdo se v horách pohybuje, ví, že skialpinismus s sebou nese objektivní rizika. Stokrát se nic nestane a po stoprvé přijde tragédie," řekl.

Pád laviny se podle něj za pondělních podmínek dal jen těžko předvídat. "Starší z dvojice skialpinistů byl velice zkušený a Krkonoš znalý horolezec. Z mého pohledu neudělali žádnou fatální chybu, nehazardovali. Bohužel se jednalo se o souhru nešťastných událostí, která skončila tragicky,” poznamenal Radoslav Groh, který se momentálně věnuje výcviku ledolezení na škole Horské služby ve Špindlerově Mlýně.

Prostor Úpičky je prý tabu

Robin Böhnisch, ředitel Krkonošského národního parku, vyjádřil lítost na pondělní událostí. Připomněl však, že skialpinisté se často pohybují v místech, kde je vstup zakázaný a nemají tam co dělat. "Je to velmi tragická a smutná událost. Pohyb v těchto místech je omezen od roku 1952, kdy vznikla státní přírodní rezervace Úpská rašelina a Obří důl. Šedesát let je tam zákaz vstupu veřejnosti, a to nejen z důvodu přírodovědecké hodnoty a ochrany přírody, ale i kvůli bezpečnosti osob," uvedl ředitel Krkonošského národního parku.

"Je to prostor, ve kterém lidé nemají co dělat, jde o klidové území a přírodní zónu, tedy nejpřísněji chráněné území Krkonoš. Neustále upozorňujeme jak my, tak Horská služba, aby se lidé vyhnuli riziku vstupu do těchto míst. Pád laviny se přihodil místním lidem, kteří jsou mladší než Krkonošský národní park, od školních let dostávají informace, kam se smí na horách a kam ne," dodal.

Böhnische zarazilo, jaké názory se dočetl na sociálních sítích. "Přijde mi velmi zvláštní, že na skialpinistických diskusích se řeší, jak úsek nejlépe sjet, za jakého počasí, ale jen málo připomínek je k tomu, že tam nemají co dělat, že jde o místa se zakázaným vstupem. Vím od jednoho zkušeného skialpinisty, že prostor Úpičky, kam sjela lavina, je tabu. Je prý rizikové za všech okolností," řekl Robin Böhnisch.

Horská služba Krkonoše se nyní zabývá bližšími okolnostmi nešťastné situace. "Zjišťujeme, jak se událost přihodila, co se přesně stalo," sdělil v úterý náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Na zásahy v lavině jsou členové Horské služby profesionálně vyškolení. Pravidelně absolvují výcviky. "Poslední lavinový výcvik probíhal při nástupu sezonních zaměstnanců v prosinci," konstatoval Jirsa.