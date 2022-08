Změny na českých dálnicích: Na D6 vznikne nejdelší most, na D4 odstřelí skály

Silničáři jako první zavřeli většinu mimoúrovňové křižovatky u Sedlic. Práce a dopravní omezení budou pokračovat po etapách. „Nepříjemnější situace byla na opatovické křižovatce, kde řidiči zjistili až v pondělí, že není standardně průjezdná. Všude ale byly předepsané informační tabule včas,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Dlouhé kolony se tvořily jak na pražské, tak moravské dálnici.

Celkem ŘSD opraví během sedmi týdnů 11,9 kilometrů povrchů na D11 od Prav až po Praskačku a 3,8 kilometru na D35 od sedlické křižovatky až po tu opatovickou. Právě osmikilometrový úsek Pravy – Sedlice slouží řidičům už 16 let. „Pokud bychom opravu o dva roky odložili, což by ještě její stav umožnil, pak bychom museli jít s opravou podstatně hlouběji a bylo by to dvakrát dražší a trvalo by to dvakrát déle,“ vysvětlil Rýdl.

Největší oprava povrchu

Co se rozsahu týče, jedná se o letošní největší opravu povrchů dálnice v Česku. „Opravujeme i krajnice, tam kde dosluhovaly, a vyměníme původní lanová svodidla za bezpečnější. Měnit se bude i dopravní značení za modernější,“ sdělil mluvčí ŘSD.

Rychlost prací vyžaduje velké nasazení techniky tří stavebních firem - Eurovia CS, Strabag a M-Silnice. „Odfrézujeme 390 tisíc metrů čtverečních vozovky a pokládá se zhruba 56 tisíc tun nové živičné směsi. Frézovat se bude čtyřcentimetrová obrusná vrstva dálnice. Díky tomu, že pracujeme ve sdružení, tak tady budeme mít nasazeno zhruba sto kusů techniky a až 200 pracovníků,“ uvedl regionální ředitel Eurovia CS Michal Šumpík. Firmy mají pracovat od rána do večera, jak to světelné a klimatické podmínky dovolí.

Stát zaplatí za opravy 243 milionů korun bez DPH. „Výběrové řízení neprobíhalo pouze na cenu, ale byla to soutěž na cenu a čas. Vyhrál ten, kdo nabídl ekonomickou cenu a současně nejkratší dobu opravy,“ vysvětlil nový model tendru Rýdl. Podle něj tento typ soutěžení práce prodraží: „Cena, kterou zaplatíme, může být o deset procent vyšší, ale na druhou stranu se dostáváme na polovinu, možná i na třetinu času oproti klasickému tendru, což ocení hlavně řidiči.“

Omezení rychlosti

Práce začaly na křížení D11 a D35 u Sedlic. V úterý se už začne frézovat na D11 a ve středu pak na D35. „Převážnou část prací budeme realizovat v režimu dva plus dva, to znamená, že bude zavřený jeden jízdní pás a v tom druhém bude doprava svedená na dva plus dva pruhy. Tento model znají řidiči třeba z rekonstrukce D1,“ popsal dopravní omezení Šumpík.

Situace na rekonstruovaných dálnicích na pomezí hradeckého a Pardubického kraje se tak bude často měnit a ŘSD žádá šoféry o zvýšenou pozornost. V opravovaných úsecích se bude jezdit nejčastěji osmdesátkou. Vše pak má být hotové 7. října.