Od středy se testuje na hranicích v Dolním Dvořišti

Bez předchozího objednání otestují od středečního rána na koronavirus nejen pendlery odborníci ze společnosti Nextclinics přímo v Dolním Dvořišti. Na odběr vzorků mohou do velkého bílého stanu u hraničního přechodu přijít zájemci od 9 do 17 hodin, v dalších všedních dnech od 8 do 17 hodin.

Bez negativního výsledku testu musí pendleři (s výjimkou těch, co pracují v kritické infrastruktuře) do karantény. | Foto: Deník/ Zuzana Gabajová

„Provoz během svátků zatím řešíme. Zda budeme mít otevřeno i tento pátek, to ještě upřesníme,“ řekla zástupkyně společnosti Naďa Vaňová. Podle ní tu vzorek odeberou každému, kdo přijde. „Nemyslím si, že bychom někomu museli říct, že už se na něj ten den nedostane,“ podotkla Naďa Vaňová. Za testy se bude platit 2599 korun, a to pouze kartou přímo na místě. Pro výsledky na oficiálním formuláři si otestovaní musejí přijet znovu do Dvořiště. Aktuálně je pozitivních na COVID-19 šest desítek Jihočechů. Uzdravených je 106 Přečíst článek › Na stan v Dolním Dvořišti odkazují pendlery i na odběrovém místě v českokrumlovské nemocnici. „U nás je pro samoplátce stanovený postup, že se musí nejprve prostřednictvím e-mailu přihlásit, pak zaplatit a čekat na pozvání,“ vysvětlil ředitel nemocnice Jindřich Florián. „Přihlásilo se nám totiž asi sto pendlerů, a ti se teď zase odhlašují.“ Odběrové místo v Českém Krumlově bere denně na testy pět až osm samoplátců. „Zájemci jsou hlavně pendleři. A také pár děvčat, která potřebují test, aby se mohla nechat v Rakousku políbit pod třešní,“ smál se Jindřich Florián. Společnost Nextclinics plánuje podobný testovací stan postavit také v Českých Budějovicích. Testy pro samoplátce jinde v kraji První samoplátci, kteří se chtěli nechat vyšetřit na covid-19, se včera po sedmé hodině dostavili do areálu prachatické nemocnice. Kapacita odběrů, na které je nutné se dopředu objednat, je až do čtvrtka plná. Pendlery otestují na čtyřech místech, ale jen za peníze Přečíst článek › Pendleři i další zájemci se mohou od pondělí nechat otestovat také v písecké nemocnici. Za test zaplatí 2700 korun. „Samoplátci musí uhradit poplatek v pokladně naší nemocnice, která se nachází v administrativní budově. Po předložení dokladu o zaplacení jim na odběrovém místě vezmou biologický vzorek a ten následně vyšetří v naší laboratoři,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice Písek Jiří Holan. Odběrové místo tam funguje v pracovní dny od 8 do 12 hodin. Výjimkou budou dny 2. a 9. května – tehdy bude v provozu jen od 8 do 10 hodin. Výsledek testu se zájemci dozví do 24 hodin. Potvrzení o výsledku testu vydá personál oddělení klinické mikrobiologie.

