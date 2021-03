V poslední době se počet lidí, kteří se s covidem léčí v nemocnicích v Ústeckém kraji, zvyšuje o desítky pacientů denně. Zatímco v pondělí jich bylo 751, o den později jich bylo o 33 více. Covidová kapacita je v kraji vyčerpaná na intenzivní péči z 93 procent, na standardních lůžkách je o dva procentní body nižší. Na intenzivní péči tak zbývá už jen přibližně deset lůžek v celém kraji. „Díky spolupráci všech nemocnic v kraji se nám daří navyšovat kapacitu nemocnic, abychom byli za všech okolností schopni poskytnout akutní péči,“ popsal situaci krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola.

Vyčleněná lůžka

pro covid pacienty

Ústí nad Labem - 202

Most - 128

Teplice - 123

Chomutov - 100

Děčín - 80

Litoměřice - 69

Kadaň - 59

Žatec - 34

Roudnice - 20

Celkem - 815

Nově tak například Masarykova nemocnice proměnila část chirurgie v další stanici pečující o covidové pacienty. Vznikla tam lůžka pro dalších 35 nemocných. Před měsícem se zde starali o stovku pacientů s koronavirem, v polovině března jich zde leží už dvě stovky. „Stávající počet pacientů již výrazně převyšuje maxima z počátku listopadu, kdy jsme při podzimní vlně měli nejvíce pacientů. Tehdy jich bylo 640, na JIP něco málo přes 100,“ porovnal Škola průběh covidové epidemie loni na podzim a nyní.

Ke středečnímu ránu potřebovalo intenzivní péči 156 lidí, 66 jich bylo na umělé plicní ventilaci a jeden byl připojen k mimotělnímu oběhu prostřednictvím ECMO. Celkem je nyní v Ústeckém kraji k dispozici 815 lůžek, podle Školy mohou nemocnice na severu navýšit kapacitu covidových lůžek na 930 míst.

Neúprosná statistika

Nemocnice už nyní tuší, s kolika pacienty mohou přibližně počítat v příštích týdnech. V minulém týdnu se v Ústeckém kraji nakazilo koronavirem 6 361 lidí. „Statistika je neúprosná. Šest až osm procent nakažených bude potřebovat se zpožděním jednoho až dvou týdnů nemocniční péči. Čas od nákazy do přijetí do nemocnice je v průměru šest až osm dní,“ přiblížil výhled na příští jeden až dva týdny primář infekčního oddělení ústecké nemocnice Pavel Dlouhý. Na nemocničním lůžku by tak mohlo skončit 380 až 510 pacientů. Podle statistik zemře přibližně 1,7 procenta nakažených, z nakažených v minulém týdnu tak pravděpodobně zemře přibližně 110 lidí.

Jaký bude jejich skutečný počet, přitom závisí i na tom, v jakých věkových kategoriích se bude nákaza šířit. S rostoucím věkem totiž riziko komplikací roste téměř exponenciálně. V poslední době navíc poměrně výrazně klesá průměrný věk hospitalizovaných. „V listopadu jsme měli průměrný věk hospitalizovaných 70 let, v únoru to bylo 69 a k tomuto týdnu 66 let,“ řekl Dlouhý na pondělní tiskové konferenci.

Podle jeho slov na to má velký vliv situace v domovech seniorů, která se oproti podzimu výrazně zlepšila. Částečně vinou promořenosti, částečně zásluhou očkování, které běží od začátku tohoto roku. „Všichni pacienti, kteří k nám přijíždějí, tak přijíždějí z domova. Domovy seniorů jsou z mého pohledu v tuto chvíli vyřešené a jsem za to moc rád,“ dodal Dlouhý s tím, že přibývá mladších ročníků potřebujících intenzivní péči.