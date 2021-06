Letní teploty konečně dorazily také do Čech a epidemická situace dovolila otevřít veřejná koupaliště. Ta však stále zejí prázdnotou. Podívají se tam totiž jen lidé, kteří prokáží, že jsou zdraví. Na rozdíl od restaurací zde však nestačí samotest ze zaměstnání či školy. Mnozí s takovým nařízením nesouhlasí, což se už o víkendu projevilo na návštěvnosti. Ta je podle provozovatelů plováren rekordně nízká.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Iva Janoušková

„Přeji vám, aby za tohle, co jste zavedli, k vám nikdo nechodil. Já osobně radši půjdu někam do řeky. Tam nepotřebuji ani jednu z těch blbostí, co vyžadujete vy,“ napsal pod facebookovým příspěvkem Tyršovy veřejné plovárny ve Vysokém Mýtě Jakub Vodička. Rozčílily jej totiž přísné podmínky pro vstup do bazénu a na koupaliště. Výsledek negativního antigenního testu musí podle vládních nařízení potvrdit akreditovaná laboratoř. Lidem tak nestačí samotest z práce či školy jako to platí například v restauracích. Mnozí se rozčilují, a návštěvy veřejných plováren tak ani neplánují.