Vítěznou ulicí autobusy obvykle nejezdí. Vloni tudy ale několik měsíců projížděly náhradní autobusy při opravě tramvajové trati v Lidových sadech. Aby se zvládaly na křižovatce vytočit, ostrůvek načas zmizel a na podzim ho znovu postavili. Letos se situace opakuje. V pondělí 23. března začíná uzavírka Klášterní ulice a autobusy ji budou objíždět právě Vítěznou ulicí. A ostrůvek tak zmizel podruhé.

„Chápu, že to vypadá jako v Kocourkově, ale my nemáme jinou možnost. Nemůžeme ho tam nemít, norma říká, že tam ostrůvek být musí, ale zároveň ho tam nemůžeme mít, když tam vedeme objízdnou trasu autobusů,“ tvrdí primátorův náměstek Jiří Šolc.

Podle magistrátu tam po skončení objížďky pracovníci dopravního podniku ostrůvek opět vrátí. „Oni ho pouze šetrně rozebrali, veškerý materiál si odvezli a pak ho znovu postaví. Nemá to dopad na rozpočet města ani dopravního podniku, stálo to jen práci,“ popsal Lukáš Hýbner z majetkového odboru libereckého magistrátu.

Uzavírku Klášterní ulice označuje náměstek Šolc jako jednu z nejnáročnějších v letošním roce. „Nejenom, že je tam klášter, kam jezdí hodně lidí na vyšetření, zároveň tam má Krajská nemocnice zásobování kapalným dusíkem a kyslíkem,“ popsal. V ulici proběhne kompletní sdružená oprava vodovodu, kanalizace, plynovodu, chodníků, veřejného osvětlení i samotné komunikace.

Práce, které začaly minulý týden, mají trvat až do října, prováděné budou po úsecích. Od pondělí 23. března se uzavře i křižovatka s Husovou ulicí. „Předpokládáme, že bude omezení dopravy i v ulici Jablonecká, od června do září. To bude hodně bolestivé,“ dodal Šolc.

Autobusy linek 15, 19, 29, 57, 58 a 91, které běžně Klášterní projíždějí, budou od pondělí odkloněny ze Šaldova náměstí ulicí 5. května, Masarykovou a Vítěznou. Vynechají tak zastávku Poliklinika, na Šaldově náměstí mimořádně zastaví na zastávce na tramvajových kolejích.

Další uzavírky

Podobnou sdruženou opravou mají letos kromě Klášterní projít i další ulice v Liberci „Ti, co se pohybují po městě, vědí, že už jsou dílčí úseky zavřené,“ řekl Šolc. To je případ například ulice Zahradní, která se zavřela na začátku března, otevřít se má na začátku července.

Od dubna by měly následovat uzavírky ulic Votočkova, Holečkova, U Domoviny a U Černého dolu. Od května pak uzavírky Františkovské, Anenské a Vaňurovy. Dopravu velmi zkomplikuje také uzavírka frekventované ulice Dr. Milady Horákové v místě, kde se kříží s ulicí U Opatrovny. Řidiči zde neprojedou mezi 14. dubnem a 3. květnem.

O prázdninách by dělníci měli rozkopat také část Benešova náměstí, kde se bude opravovat plynovod a vodovod v okolí Neptunovy kašny a také kamenná dlažba na jižní straně náměstí. Vedení města zatím nepředpokládá, že by naplánované stavební akce měly být odloženy vzhledem k aktuální situaci související s koronavirem.

PŘEHLED UZAVÍREK V LIBERCI



Zahradní ulice

Kdy: březen – červenec

Co: Rekonstrukce plynovodu, kanalizace, vodovodu, oprava komunikace včetně odvodnění, chodníků a veřejného osvětlení

Klášterní ulice

Kdy: březen – říjen

Co: rekonstrukce vodovodu, kanalizace, plynovodu, oprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, nová plynovodní přípojka pro nemocnici

Ulice U Domoviny a U Černého dolu

Kdy: duben – červen

Co: dokončení opravy povrchů

Holečkova ulice

Kdy: duben – červenec

Co: rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oprava komunikace a chodníků

Votočkova ulice

Kdy: duben – srpen

Co: výměna plynovodní přípojky, rekonstrukce vodovodu, oprava komunikace včetně odvodnění

Františkovská, Anenská, Vaňurova ulice

Kdy: květen – říjen

Co: rekonstrukce vodovodu, kanalizace, plynovodu, oprava komunikace včetně odvodnění, chodníků a veřejného osvětlení

Náměstí Dr. E. Beneše (jižní strana náměstí)

Kdy: červen – září

Co: oprava plynovodu, vodovodu, kamenné dlažby a chodníků

Ulice U Opatrovny a U Krematoria

Kdy: červen – říjen

Co: rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu, oprava komunikace včetně odvodnění, chodníků



ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY PLÁNOVANÉ NA ROK 2020

ulice Polní (zvýšení bezpečnosti)

ulice Baltská (zvýšení bezpečnosti)

náměstí Míru (zvýšení bezpečnosti)

náměstí Dr. E. Beneše (přechod u divadla)

ulice Písecká, Krumlovská a Prachatická (chodníky)



Zdroj: Magistrát města Liberec