Polským stěžovatelům se nelíbí, že Česko nedávno podalo žalobu k Soudnímu dvoru EU kvůli porušení unijního práva ze strany polských úřadů, které rozhodovaly o licenci o prodloužení těžby v Turówu. Česká vláda společně s žalobou odeslala také žádost o vydání předběžného opatření, jež by mohlo těžbu okamžitě zastavit. Soud by o ní měl rozhodovat během několika následujících týdnů.

Protiútok polské strany v poslední době sílí. V pondělí 22. března polští podporovatelé dolu zorganizovali protest na hraničním přechodu v Hrádku nad Nisou, kdy pomalou jízdou na silnic I/35 bránili vjezdu nákladních vozidel z české strany. Starosta města Bogatynia Wojciech Dobrolowicz řekl, že bude aktivně bojovat za zachování těžby v dole Turów. Českou stranu obvinil z toho, že šíří fake news ohledně těžby. „Jako starosta chci chránit důl Turów a zachovat těžbu až do roku 2044. To, co Češi udělali, je ukázka nespravedlnosti,“ řekl Dobrolowicz.

Ve společném prohlášení starostů a zástupců odborových organizací působících v dole a elektrárně Turów se píše, že „transformace by měla probíhat na základě evoluce, nikoli revoluce, a region potřebuje čas na rekvalifikaci zaměstnanců a vytvoření infrastruktury pro alternativní pracovní místa“. Dokument chtějí předložit předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a nejvyšším státním orgánům Polské republiky.

„Doufáme, že při analýze stížnosti na polský stát týkající se činnosti Turówa podané našimi sousedy, kteří mají své provozní doly v těsné blízkosti hranic Polska, Evropská unie zohlední zájmy všech stran a učiní rozhodnutí, které nikoho nebude diskriminovat, nebude mít za následek ztrátu příjmů a chudobu tisíců obyvatel regionu,“ píšou také polští signatáři.

Odbory odmítají, že by důl Turów způsoboval ztrátu vody na českém území, přestože to dokazují opakované vědecké studie, například nedávné měření České geologické služby. Podle ní hladina spodní vody nadále klesá, přestože firma PGE postavila kvůli ztrátě vody antifiltrační stěnu, která má vodu na české straně hranice zadržet.

Stížnost na německé úřady

Kromě Česka si odbory stěžují i na německé úřady. Starosta Bogatynie také ostře odsoudil akci Greenpeace, jejíž členové minulý týden okupovali rypadlo přímo v dole Turów. „Tyto organizace, které mají v názvu slovo ekologické, nemají s klimatem nic společného. Odsuzuji jejich akci,“ uvedl Dobrolowicz. Podobně se k činu aktivistů vyjádřila také ředitelka PGE GIEK Wioletta Czemiel-Grzybowska. „Byla to nelegální činnost, která ohrozila těžbu i zdraví zaměstnanců. Bude mít na firmu finanční dopady,“ řekla s tím, že PGE dbá o celý region a kvůli české straně se nyní ocitá ve vážná situaci.

Podle Nikol Krejčové z české pobočky Greenpeace je to naopak PGE, která v současné době těží nelegálně. Porušení několika unijních směrnic potvrdila už v prosinci i Evropská komise. „Obáváme se, že firma PGE drží místní lidi a své zaměstnance jako rukojmí svých plánů. Firma chce těžit uhlí až do roku 2044, čímž ovšem znemožní celému regionu čerpat evropské peníze z Fondu spravedlivé transformace. Místo toho, aby odbory PGE požadovaly transformaci energetiky a záruky pro zaměstnance, že jejich pracovní místa budou zajištěna i v budoucnu, stěžují si na Česko a Německo, které jsou poškozovány pokračující těžbou v dole Turów. Fakt, že lidé a krajina v českém příhraničí ztrácí vodu, firma PGE a polské úřady navíc dlouhodobě ignorují či zpochybňují,“ zmínila Krejčová.

Kromě ztráty podzemní vody ohrožuje lidi na české straně hranice také hluk z dolu. Nedávno byly zveřejněny výsledky měření, které probíhalo v roce 2020. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že v lokalitě Uhelná a Oldřichov na Hranicích se celonoční dlouhodobá hluková zátěž blíží doporučenému limitu 40 decibelů. Ten byl v několika případech podle zprávy dokonce překročen o 2 decibely. „Je zřejmé, že naše obavy ze zvyšování hlučnosti způsobené prací v dolu Turów v souvislosti s přibližováním těžby směrem k hranicím jsou opodstatněné. Proto bychom také chtěli, aby polská strana vybudovala mezi dolem a českým územím ochranný val a vysázela zeleň,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Podle krajského radního pro životní prostředí Václava Židka se dá očekávat, že bude docházet ke zvýšení hladiny hluku a k překračování hygienického limitu. „Zpráva také předpokládá, že v následujících letech bude v důsledku přibližování těžebního prostoru k české hranici docházet ke zvýšení celkové dlouhodobé expozice hlukem v nejbližších obydlených oblastech,“ vysvětlil Židek. Měření hluku proto bude pokračovat i v letošním roce.