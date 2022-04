Lékařka Martina Šípková dostala podmíněný roční trest za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti s odkladem na dva roky. Nesmí také dva roky pracovat v oboru pediatrie. Sestra Barbora Špásová dostala trest na spodní hranici, a to půlroční podmíněný trest s odkladem na rok.

Pardubická nemocnice byla zproštěna obžaloby stejně jako obžalovaná sestra Alena Chovancová.

Po pěti letech rodiče ale necítí úlevu, jejich syn má nenávratně poškozený mozek a vyžaduje čtyřiadvacetihodinovou péči. „Adámek už nemá život,“ řekla dnes před soudem jeho matka.

Rozhodnutí je nepravomocné, odsouzení se nyní mohou odvolat.

Adámkovi rodiče si dnes u soudu vyslechli závěrečné řeči státního zástupce i zástupců obžalovaných zdravotních sester, lékařky i zástupce Pardubické nemocnice. Pardubická nemocnice ale není podle okresního soudu vinna. „Je to šok a zklamání,“ shodli se bezprostředně po rozsudku rodiče Adámka Vyčítala.

Nezkušená lékařka

Podle Pardubické nemocnice odsouzená lékařka nebyla nezkušená a byla řádně proškolena. Právní zástupce Pardubické nemocnice také připomněl, že nemocnice nebojovala proti rodině, ale pouze proti obžalobě státního zastupitelství. „Nemocnice Pardubického kraje respektuje dnešní rozhodnutí soudu, kdy soud zprostil nemocnici obžaloby,“ řekla k rozhodnutí mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová s tím, že nemocnici mrzí chlapcův stav a i nadále si přeje mimosoudní vyrovnání.

Soudce dal v případě zproštění viny zdravotní sestry Aleny Chovancové za pravdu státnímu zástupci. Chovancová byla jako jediná z obžalovaných přítomna u soudu, kde znovu vyjádřila lítost.

Adámkův otec dnes jen těžko hledal slova. Popisoval chvíle před operací i poslední chvíle, kdy viděl syna při vědomí. „Není den ani hodina, kdy bychom žili normálně,“ řekl při závěrečné řeči Jan Vyčítal, který se soudci také omluvil za své emotivní chování, které celé soudní líčení provázelo. Ke slovu se opět dostala i matka Adámka, která s ním osudnou noc byla v nemocnici.

„My nevíme, co vidí, jestli slyší. Leží už pět let a jeho stav se zhoršuje. Má bolesti,“ popsala současný stav dnes třináctiletého syna Ilona Cigáňová. „Za pět let se nikdo z Pardubické nemocnic neozval, aby nám přišel pomoci,“ dodala Cigáňová, která se o Adámka nepřetržitě stará.

Dnes se před soudem opět všichni přítomní vraceli k události, která se stala v květnu roku 2017, kdy po čtyřech dnech od operace mandlí začal Adámek v nemocnici masivně krvácet. „Do nemocnice jsem šla tím, že jsem věřila personálu. Tu nemocnici jsem znala. V té noci stačilo málo, stačilo zavolat ARO tým,“ připomněla Ilona Cigáňová, která sama v nemocnici sedmnáct let pracovala. Doktoři z Pardubické nemocnice již dříve uvedli, že se necítí být vinni, ačkoliv cítí lítost vůči rodině. Nemocnice rodině nabízí finanční náhradu v mimosoudním vyrovnání.

Kauza Adámka Vyčítala v čase

- operaci mandlí podstoupil osmiletý Adam Vyčítal v květnu roku 2017 v Pardubické nemocnici

- 4 dny po zákroku začal krvácet a upadl do bezvědomí, skončil v bdělém kómatu

- rodina podala na nemocnici žalobu a žádala odškodnění ve výši 22 milionů korun

- nemocnice rodině v březnu 2019 nabídla odškodnění ve výši 15,5 milionu korun a neomezené čerpání nákladů na péči

- nemocnice odmítla vydat osmihodinový předoperační záznam s tím, že to není technicky možné

- v červnu 2019 opustil funkci náměstka pro léčebnou péči Roman Michálek, který v daný den sloužil jako lékař ORL

- v červnu 2019 odvolací soud rozhodl o tom, že nemocnice musí záznam vydat- den poté nemocnice nabídla rodině k okamžitému vyplacení šest milionů korun jako zálohu odškodného

- na začátku září 2019 policie zahájila trestní stíhání proti nemocnici a třem fyzickým osobám, a to jedné lékařce a dvěma zdravotním sestrám

- v dubnu 2022 padl u soudu rozsudek