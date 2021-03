Jako v zadýmené detektivce. Na kriminalistu z Ostravy nastražili kolegové past

Dobře napsanou detektivku připomíná příběh, který v těchto dnech uzavřel Okresní soud v Ostravě. V hlavní roli se ocitl policista (39 let) sloužící u ostravské kriminálky, jenž podle žalobce porušil zákon. Pro známého (44 let) z Karvinska, který byl zapletený do nelegálního obchodování s tabákem, zjišťoval informace.

Ilustrační foto. Z akce Celní správy. | Foto: archiv Celní správy

Nakonec sám uvízl v důmyslné pasti, kterou nastražili jeho kolegové. Ti dokonce v počítačovém systému vytvořili falešný spis. Měli totiž obavy, že by případ, na kterém několik měsíců pracovali, mohl být zmařen. Jejich finta vyšla. Odhalili nejen cigaretové podvodníky na Karvinsku, ale dopadli i škodnou ve svých řadách. Policie tabákovou skupinu monitorovala delší dobu. Jeden z aktérů však pojal podezření, že je sledován. Proto požádal kriminalistu o nahlédnutí do spisu vedeného na jeho jméno. Z vraždy mladé dívky v Novém Jičíně policisté obvinili jejího přítele Přečíst článek › Gang v té době nečekaně změnil styl komunikace, což policisty zaskočilo. Začali tušit, že se něco děje. Proto se rozhodli vložit do systému falešný spis s upravenými údaji. Dotyčný v něm sice figuroval, ovšem v jiném a poměrně nedůležitém případu, který s tabákem neměl nic společného. Podařilo se… Překupníci se uklidnili a začali opět „pracovat“ v původním režimu. Kriminalisté tak mohli akci dokončit a všechny zatknout. Zjistili také, kdo nahlížel do spisu. Zneužití pravomoci Následovalo obvinění policisty i muže, pro kterého měl informace ze spisu zjišťovat. Okresní soud v Ostravě uznal kriminalistu vinným ze zneužití pravomoci úřední osoby a vyměřil mu rok a čtvrt odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dvanáctiměsíční lhůtu. Šli si do banky vyměnit bankovku, odvedli je v poutech jako by ji přepadli Přečíst článek › Uložil mu i tříletý zákaz činnosti u bezpečnostních sborů. Jeho známý vyvázl s podmíněným ročním trestem. Verdikt není pravomocný. Podobný případ uzavřel ostravský soud i vloni. Obžalovaným byl ostravský policista (40 let), který měl vyzradit informace o probíhající mezinárodní akci zaměřené na pašování cigaret do Velké Británie.



Muž, působící jako komisař odboru hospodářské kriminality, podle obžaloby během soukromé oslavy informoval jednoho ze členů moravskoslezského gangu, že se ocitl v hledáčku ochránců zákona. Tím celou operaci zkomplikoval. Soud mu vyměřil tři roky vězení s podmíněným odkladem na zkušební pětiletou lhůtu a na pět let mu zakázal službu v bezpečnostních sborech.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu