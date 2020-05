Život se pomalu vrací do normálu, Brňané ale na svou tramvaj či bus musí dál čekat o pár minut delší dobu než jsou zvyklí. Jezdí jich prý stále málo a dopravnímu podniku chybí řidiči. Kdy doprava podle prázdninových jízdních řádů skončí, zatím není jasné. Od 11. května ale podnik posílí některé spoje.

Brno 24.4.2020 - nová tramvaj Drak z projektu Tramvaj pro Brno | Foto: Deník / Attila Racek

Do práce mám špatné spoje, ráno vyrážím do práce dříve, odpoledne se vracím později, stěžoval si třiadvacetiletý Jakub Sauer. Městská hromadná doprava v Brně stále funguje v prázdninovém režimu, i když omezení kvůli koronaviru polevují. Řadě lidí to komplikuje cestování. „Cílem všech opatření přece bylo omezit kontakt lidí. Takto se jich ve vozech mačká stejně,“ myslí si mladík.