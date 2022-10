Podle pekařů a cukrářů je to vedle zdražování energií, mouky a másla další rána. Někteří se obávají, jestli letos vůbec budou péct vánoční cukroví. Mohlo by být tak drahé, že si ho zákazníci zkrátka nedopřejí.

„Deset kilo už mám a ještě si vezmu tak aspoň pět. Pro sebe a sestru, ať máme zásoby před Vánocemi. Víte, kolik už stojí cukr jinde? Přes 30 korun!“ kroutila hlavou zákaznice v olomouckém Ternu, když skládala cukr do vozíku. V Ternu v úterý dopoledne pořídila kilogram cukru krupice za 19,90 korun.

Zastropování cen energií: Přehled, s jakou pomocí mohou domácnosti nově počítat

Cenu přesahující 30 korun ukazovaly cenovky hned v sousedním hypermarketu Tesco. Stejně tak v Lidlu i Globusu stál v úterý cukr krupice kolem 35 korun.

Vysoké ceny energií

Podle zástupců cukrovarů, což jsou energeticky náročné provozy, se do cen začínají promítat vysoké ceny energií. Taky další zvýšené náklady na výrobu řepného cukru. „Stouply ceny energií, mzdové náklady, cena řepy, emisní povolenky. Všechno několikanásobně,“ vysvětloval ředitel Litovelské cukrovarny Václav Řehák.

Konkrétně platby za emisní povolenky podle ředitele stouply pětkrát. Na zpracování cukrové třtiny se totiž výjimka Evropské komise nevztahuje. „Cukrovarnictví, to je snad jediný potravinářský průmysl, kde musíme kupovat emisní povolenky,“ poukázal.

Smlouvy na minimální cenu

Náklady meziročně vzrostly i pěstitelům cukrové řepy. „Hnojiva na trojnásobek, elektřinu máme na desetinásobku proti loňsku, nafta se zvedla o padesát procent. Dále náhradní díly, servis, to všechno šlo nahoru,“ popisoval situaci předseda ZD Senice na Hané Jaroslav Navrátil.

S cukrovary mají zemědělci smlouvu na minimální cenu odebrané suroviny s tím, že podle toho, jak cukrovary prodají cukr, dostanou dodavatelé doplatek. „Jsme vázáni tím, za kolik oni cukr prodají. Rozhodující nárůst nákladů má cukrovar, jedná se o energeticky náročný provoz,“ dodal Navrátil.

Pokud by se cena cukru pohybovala kolem 40 korun za kilogram, domácnosti by to sice pocítily, ale spotřebu tohoto sladidla mohou omezit. Pro pekárny a cukrárny by to ovšem byla katastrofa. Další rána v rámci letošního zdražování všech vstupních nákladů v provozovně.

Trh s pečivem je nemilosrdný. Některé pekárny už drahota zlikvidovala

„Koncem minulého týdne jsem kupovala cukr krupici za 24 korun, před rokem to bylo dejme tomu 19 korun. Přes 30? Uvidíme, jaký bude vývoj cen. Nejde jen o cukr. Mouka zdražila tento týden o 15 procent, máslo je nebývale drahé. Blíží se Vánoce a je otázkou, zda konkrétně u vánočního cukroví budeme schopni dosáhnout na takovou cenu, která ještě bude pro zákazníky akceptovatelná,“ reagovala Svatava Bukvová z Pekárny a cukrárny Mezice.

Jak v bytě rychle ušetřit za energie? Změny lze udělat i s minimálními náklady

Cukr za 40 korun je podle Vladimíry Skopalové nic proti tomu, kolik má pekárna zaplatit za plyn. „Ten je pro nás aktuálně otázkou dalšího fungování firmy. Přišla právě faktura a mám doplatit 396 tisíc korun - na zálohách dostali 185 korun. Jejich navýšení je z 15 tisíc na 50 tisíc. Jdu zjišťovat, jestli dosáhneme na nějakou státní pomoc. Jinak nevím. Kolik by pak musel stát chleba? Dvě stě korun??“ zlobila se majitelka Pekářství Tiefenbachová-Skopalová.