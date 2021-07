Michal s Kateřinou před pěti lety ve Stebně koupili dům, nedávno dokončili rekonstrukci. Ona před tím bydlela v Podbořanech, on pochází z Jindřichova Hradce. Na sever Čech ho zavedla práce. Když manželé přijeli ve čtvrtek 24. června domů do Stebna, na jejich auto spadla střecha altánu i sousedův strom. Přežili nezraněni. O to větší štěstí, neboť za pár dní čekají narození syna. Také jim o víkendu pomohly s úklidem desítky lidí.

Poničený dům M. a K. Bali:

Majetek, který zachránili, mají složený na dvoře v provizorním přístřešku. V domě zbyly prakticky jen obvodové zdi. Podlahy, podhledy, omítky. Vše zničené. Střecha poškozená. Teď je čeká rekonstrukce domu číslo dva. „Jako první je potřeba opravit střechu. Zajišťuji stavební materiál, abychom mohli začít opravovat i vnitřek domu. Něco už mám, něco ještě musím sehnat,“ popsal Michal Bali. Sám pracuje jako osoba samostatně výdělečně činná, opravuje ploché střechy. Na tu na vlastním domě si netroufne, nicméně počítá s tím, že si zase hodně práce na domě udělá sám. Nejbližší týdny, spíše měsíce, budou bydlet u rodičů manželky v Podbořanech. „Hodně nám lidé pomáhají a věřím, že i pomáhat budou dál. Teď hlavně, aby byl materiál na opravu,“ dodal.

Jaroslav Petráň

Jaroslav Petráň ze Stebna na Podbořansku je přes 25 let profesionálním hasičem. Pracuje na letišti v Karlových Varech, za roky služby u sboru zažil mnohé. To co ale minulý týden, nikdy. Bouře, která se přehnala přes jih Ústeckého kraje, mu poničila dům, stodolu, zdevastovala zahradu. „Člověk je v práci zvyklý na ledacos, ale když se mu to stane doma, je to jiné,“ řekl. S rodinou se okamžitě pustil do úklidu. O víkendu jim pomohla, stejně tak jako ostatním ve Stebně, celá řada lidí – rodina, kamarádi, známí, vojáci, profesionální i dobrovolní hasiči a další dobrovolníci. „Všem moc děkujeme, udělal se obrovský kus práce,“ shrnul.

Poničený dům J. Petráně:

Natáhly se plachty na poničené střechy domů, uklidila suť z popadaných stodol, rozřezaly se vyvrácené stromy. Teď bude třeba začít opravovat. „Jako první musíme opravit střechu na domě. Hodně věcí si uděláme sami, tohle ale ne. Potřebovali bychom pokrývače, něco domluveného máme, ale nic napevno,“ přiblížil Jaroslav Petráň. Právě obytnou část domu bude se dvěma syny a jejich rodinami řešit prioritně, poničenou stodolu až pak. Kromě střechy mají v domě po krupobití a přívalovém dešti poškozené sádrokartony, podlahy i tepelné izolace.

Tomáš Ratiborský

Tomáš Ratiborský celý život bydlel v Mostě, pracoval v tamním státním statku. V letech 1992 až 2007 byl spoluvlastníkem Rádia Most, pak byl šest let členem rady Českého rozhlasu. Od devadesátých let měla jeho rodina ve Stebně chalupu, v roce 2005 na okraji vesnice dokončil stavbu rodinného domu. Ve Stebně se usídlil natrvalo, spolu s dalšími místními lidmi založil Okrašlovací spolek Stebno 2020, který se stará o drobné památky. Jeho dům patří po čtvrteční bouři k těm nejpoškozenějším.

Poničený dům T. Ratiborského:

Střecha s fotovoltaickými panely skončila na poli, když se živel přehnal, na sedačce v obýváku ležela vrstva krup. Stěny, podlahy, stropy. Vše promáčené. Zničené obložení. „Nevím, kde začít. Budu muset sehnat nějakého odborníka, který mi řekne, co s tím,“ říká. Dům je neobyvatelný, bydlí u dcery v Hlubanech u Podbořan.