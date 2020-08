„Vím, že jsem alergický, ale zapomněl jsem si vzít s sebou léky. A taky jsem situaci poněkud podcenil. Místo, abych to nějak řešil, dal jsem si jen octan na nohu, sedl si s hostiteli a dal si pivo. Jenže jsem začal otékat, začalo se mi dělat špatně, dusil jsem se. Kdyby mě neodvezli hned k lékaři, zle to dopadlo,“ popsal Deníku.

Podobných případů je více. Zatímco Karla dovezli do nemocnice příbuzní, jiní si volají záchranku. Ta jen od 1. května do prvního srpnového víkendu eviduje v Plzeňském kraji 140 výjezdů k pacientům, kteří měli alergickou reakci po kontaktu s bodavým hmyzem – vosou, včelou, sršní. To je vysoké číslo. „U několika lidí došlo k bouřlivější reakci, s poruchou vědomí, kolapsem a těžkou dušností,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Ne po každém štípnutí je nutné volat záchranku. Je podstatný rozdíl mezi alergickou reakcí, která vás ohrožuje na životě, a normální lokální reakcí na bodnutí hmyzem. „Otok, zarudnutí a bolestivost v místě bodnutí na končetinách nebo po těle jsou normální a nevyžadují okamžitý zásah a léčbu v nemocnici. První pomoc každý zvládne doma – místo zachladit, ošetřit podle toho, co štípnutí způsobilo. Do několika hodin nebo do druhého dne se otok a bolestivost zmírní,“ uvedla Svobodová. Upozornila, že pokud hmyz spolknete, a bodne vás do jazyku či zevnitř do krku, měli by zpozornět i lidé, kteří nejsou alergičtí. Otok totiž může vyvolat pocit dušnosti až dušení.

Jaké jsou varovné signály, upozorňující, že je na čase volat záchranáře? „Pokud u sebe do několika minut po bodnutí pozorujete slabost, bušení srdce, zrychlené dýchání, pocit nedostatku vzduchu nebo zkolabujete. V těchto případech zachovejte klid, posaďte se do stínu a zavolejte na tísňovou linku 155, operátor vyhodnotí míru a závažnost obtíží a pošle vám pomoc,“ řekla Svobodová. Dodala, že pokud trpíte alergií, je důležité u sebe mít lék první pomoci a aplikovat ho co nejdříve po bodnutí, zmírníte tak průběh reakce. Pravě alergici jsou nejvíce ohroženou skupinou lidí.

Cítíte-li se ohroženi bodavým hmyzem, například vosím hnízdem či včelím rojem, můžete přivolat na pomoc hasiče. „Vyjíždíme ale jen v odůvodněných případech, kdy je někdo ohrožen – starší lidé, alergici, děti ve školce a podobně,“ upozornil krajský mluvčí hasičů Petr Poncar s tím, že v ostatních případech se lidé musejí postarat sami.