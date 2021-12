Cholesterol je produkován tělem a nachází se také v potravinách, které jíme. Konzumace potravin s vysokým obsahem LDL cholesterolu spolu s potravinami s vysokým obsahem nasycených a trans-tuků může zvýšit hladinu cholesterolu a také některá vážná zdravotními riziky. Měli bychom vybírat potraviny s nízkým obsahem LDL cholesterolu a nezdravých tuků, abychom zvýšili tzv. dobrý cholesterol - HDL.

Co častěji na talíř? Luštěniny!

Že je situace opravdu vážná, vyplývá z pravidelných šetření a zpráv Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) České republiky. Mezi hodnotící data o zdraví českých obyvatel se pravidelně řadí statistiky měření hladiny cholesterolu a meziroční nárůst hodnot. Výstupy pak ÚZIS zveřejňuje na svých webových stránkách, posílá EU a vydává doporučení pro všeobecné a interní lékaře.

Špatný cholesterol

LDL cholesterol je to, co dělá cholesterolu jeho špatné jméno. LDL cholesterol pomáhá při tvorbě usazenin, které mohou ucpat tepny a snižovat jejich pružnost. Tento stav se nazývá ateroskleróza. Ateroskleróza se může objevit téměř v jakékoli tepně. Pokud se vytvoří sraženina a zablokuje tepnu v srdci nebo mozku, může to mít za následek infarkt nebo mrtvici.

Dobrý cholesterol

Cholesterol HDL je ten dobrý, protože pomáhá odstraňovat LDL cholesterol z tepen. Odborníci se domnívají, že HDL vyplavuje LDL cholesterol z tepen zpět do jater, kde se rozkládá a vylučuje z těla. Jedna čtvrtina až jedna třetina cholesterolu v krvi je přenášena HDL.

Tři zbraně na slabou imunitu: spánek, vitaminy a klid

Není divu, že čím vyšší je procento dobrého cholesterolu, tím nižší je riziko srdečních onemocnění. Zdravá hladina HDL cholesterolu může také chránit před srdečním infarktem a mrtvicí, zatímco nízké hladiny HDL cholesterolu prokazatelně zvyšují riziko srdečních onemocnění.

Potraviny, kterým je třeba se vyhnout

Je několik potravin, kterým by se člověk rozhodně měl vyhýbat. Jednou z nejdiskutovanějších jsou vejce. Obecně by člověk měl konzumovat víc bílků než žloutků, ale vejce do našeho jídelníčku rozhodně patří. Jsou zdrojem bílkovin a například sportovci je ve svém jídelníčku vyhledávají.

Navíc v případě vajec hraje roli také dědičnost. Pokud máte geneticky danou vyšší hladinu cholesterolu, je lepší nesnídat míchaná vajíčka každé ráno. Ale vyhýbat se jim úplně vzhledem k živinám, které poskytují, není rozumné.

Co bychom měli omezit určitě? Vnitřnosti, tučná drůbež (husa, kachna), smažení v husím nebo kachním tuku, máslo, jídla smažená v rostlinném oleji, jako jsou například hranolky, sladké dezerty, polotovary a fast food.

Pět tipů pro lepší život. Vyzkoušíte je?

Na druhé straně jsou potraviny, které pomáhají snížit LDL cholesterol a zároveň zvýšili HDL cholesterol. Tyto potraviny by měly být základem nákupního seznamu, když jdeme na nákup. Patří k nim oves, ořechy, čaj, fazole, olivový olej, ječmen, čokoláda, avokádo a například jahody.

Pravidelnou konzumací většího množství těchto potravin spolu s pravidelným pohybem dokážeme regulovat cholesterol a udržet ho na zdravých hodnotách. Můžeme začít tím, že si necháme změřit hladinu obou cholesterolů v krvi. A poté si můžeme vybírat potraviny a rozhodnout se, jak často a zda vůbec můžeme hřešit.

Autor: (pp)