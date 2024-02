Téměř padesát spřežení se během první únorové soboty představí v Hradištku u Sadské, kde vypukne desátý ročník Zimního jezdeckého poháru. „Nebýt party nadšenců, nikdy bychom se toho kulatého výročí nedočkali,“ říká jeden z pořadatelů Jaroslav Jandl.

Začíná desátý Zimní jezdecký pohár. | Foto: se svolením organizátora

Zimní jezdecký pohár v sobotu 3. února zahájí jubilejní desátý ročník. Tento seriál halových závodů tradičně zahajuje vozatajský mítink v Hradištku u Sadské, který pořádá společně se svými kolegy z Jezdeckého klubu Semice Jaroslav Jandl. „Už je to docela významné číslo ta desítka, my však v Hradištku pořádáme halové závody spřežení ještě o pár let déle. Vzpomínám, že jsme se tehdy inspirovali v zahraničí, když jsme přes internet sledovali závody v zahraničí. Zrodila se tak myšlenka, že bychom mohli něco podobného zkusit i u nás. Už si to přesně nepamatuji, ale úplně první domácí halové vozatajské závody se konaly ve Slatiňanech,“ vzpomíná Jaroslav Jandl, jenž se svým týmem z Jezdeckého klubu Semice následně začal pořádat každoročně zahajovací závody nové sezony konané zpravidla na přelomu ledna a února.

Zdroj: Youtube

Halové soutěže spřežení rychle získávaly na oblibě a účastnilo se jich stále více sportovců. „Řada lidí totiž nemá čas nebo finanční možnosti startovat během letní sezony v kompletních třídenních soutěžích. Díky zimním závodům se tak této disciplíně mohou věnovat častěji. – Samozřejmě svoji roli hraje i určitá dávka adrenalinu a atmosféra v hale, která je prostě nezaměnitelná a nedá se moc srovnávat s venkovními soutěžemi. Určitá část vozatajů se více soustředí na zimu, zatímco jiné skupině to naopak nemusí zcela vyhovovat v rámci přípravy na venkovní sezonu,“ popisuje Jandl současnou situaci, kdy má vozatajství i několik halových specialistů.

Počet soutěžících se poslední roky ustálil na čtyřiceti až padesáti startech, ojediněle se přehoupne i přes padesátku. „Dlouho jsme zaznamenávali každoroční rekord v počtu účastníků. Začínali jsme na nějakých osmnácti až dvaceti kočárech, pak to neustále rostlo až k té padesátce. Nutno také říct, že to hodně záleží i na průběhu zimy, neboť i do těch hal musejí být koně dobře fyzicky i psychicky připraveni. Třeba letošní leden byl hodně mrazivý a měli jsme také sněhovou pokrývku, kdy jsme koně nemohli zapřahat. Už dva týdny tak s napětím sleduji vývoj počasí, ale myslím, že nakonec na víkend budou téměř ideální podmínky,“ doufá ředitel závodů v Hradištku.

V Jezdeckém informačním systému je po uzávěrce 45 přihlášek, jak ovšem Jaroslav Jandl podotkl, nakonec by toto číslo mohlo být o něco vyšší. „Registrujeme pár zájemců, kteří nestihli termín uzávěrky a po dohodě jsme se rozhodli jim start umožnit. A z čeho mám opravdu velkou radost, máme i nějaké dohlášky dětských účastníků, takže konečně budeme mít plnohodnotnou soutěž dětí s minimálně třemi starty. Je to super, protože se nám pokaždé nedařilo ten náš dorost přilákat na větší závody,“ pokračuje Jandl. Ne vždy se naplní také soutěž dvojspřeží pony, ta by v Hradištku měla mít tentokrát čtyři účastníky.

Program závodů začne hobby soutěžemi jednospřeží a dvojspřeží s celkovými patnácti starty. Následovat by měla seriálová soutěž dvojspřeží, kde figuruje třináct jmen. Hned dva páry koní zapřáhne Petr Vlašic a s dvojkou se představí i sám Jaroslav Jandl, jenž následně nastoupí také v královské kategorii čtyřspřeží. Konkurovat mu budou Kateřina Sklenská, Libor Kurka, Robert Moravec, Petr Vlašic či Milan Domes. Ten je tradičně jediným účastníkem úspěšně startujícím ve všech třech pohárových soutěžích. V loňském roce byl v konečném pořadí seriálu druhý mezi singly, žebříčky párů a čtyřek vyhrál.

Naopak za očekáváním zůstává sestava takzvaných singlů, které budou startovat až na úplný závěr sportovního programu a bude jich pravděpodobně jen šest. „Docela mě to překvapilo, neboť většinu míváme v této soutěži násobně více startů. Samotného by mě zajímaly důvody, proč je to letos mezi jedničkami slabší. Chybět by každopádně kromě jiných neměla chybět loňská vítězka této soutěže Kateřina Muchová,“ dodává Jaroslav Jandl.

Podrobné informace o programu závodů i celého Zimního jezdeckého poháru, jenž bude mít během února a března celkem pět vozatajských a čtyři skokové zastávky, najdou zájemci na stránkách s adresou www.jezdeckypohar.cz.