„Nedávno se na nás obrátila maminka dvou synů, která vymáhá už roky výživné z otce dětí, který se zapírá a není k dohledání. Otec dluží výživné za několik let,“ říká sociální pracovnice Mgr. Hedvika Stuchlíková a pokračuje: „Ještě před několika měsíci bychom maminku mohli odkázat jen na soud nebo soudního exekutora, který situaci samoživitelky neřeší hned. Od nynějška je ale možné využít takzvaného náhradního výživného. Tato sociální dávka je poskytována nezaopatřenému dítěti, kterému není povinnou osobou hrazeno stanovené výživné nebo je hrazeno částečně,“ říká k novince sociální pracovnice.

Za jakých podmínek a kdo má na výživné nárok

Základní podmínkou nároku na náhradní výživné je probíhající exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí k vymožení výživného za situace, kdy není povinným rodičem vyživovací povinnost plněna vůbec či je plněna pouze částečně. Nárok vznikne také v případě, kdy soudní výkon rozhodnutí nebo exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby, a to v posledních čtyřech měsících před podáním žádosti o přiznání náhradního výživného, popř. v průběhu řízení o tuto dávku nebo po přiznání náhradního výživného.

Nárok na náhradní výživné má nezaopatřené dítě, která má na území České republiky trvalý pobyt a bydliště. O náhradní výživné se podává žádost na úřadu práce a následně se každé čtyři měsíce dokládá výše přijatého výživného za předcházející čtyři kalendářní měsíce. Nárok na výplatu dávky vzniká nejdříve dnem podání žádosti.

Náhradní výživné v kostce

· Náhradní výživné je poskytováno po zákonem stanovenou dobu, max. však 24 výplat nejdéle ovšem do skončení nezaopatřenosti dítěte, tedy do 26 let věku.

· Náhradní výživné je poskytováno ve výši rozdílu měsíční dávky výživného určeného rozsudkem soudu nebo soudem schválené dohody o výživném a částečného plnění výživného v příslušném měsíci. Maximální výše náhradního výživného je však 3 000 Kč měsíčně.

· Náhradní výživné se vyplácí měsíčně, vždy po měsíci, za který náleží.

· Příjmy rodiče nejsou u této dávky sledovány.

Řešíte neplacení výživného nebo jiný problém? Obraťte se na Občanskou poradnu Respondeo. Navštívit nás můžete v Nymburce či na pobočkách v okolí. Více informací a objednání zařídíte na tel.: 325 511 148 e-mail: poradna@respondeo.cz.

Naďa Hanuš Vávrová