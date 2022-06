Turnaj se konal již tradičně v areálu Bungalovů Kersko na břehu Labe. Propozice turnaje určily turnaj jako sedmikolový s hracím tempem 15 minut na partii a přídavkem 3 sekundy za každý provedený tah. Turnaje se zúčastnilo 41 hráčů z ČR i ze zahraničí, kdy k šachovnicím zasedli profesionálové i amatéři ve věkovém rozmezí 11 až 86 let.

O vítězi rozhodlo až poslední, 7. kolo, ve kterém Burdalev remizoval s vítězem kategorie do 15ti let, Filipem Dolenským (5 b. a celkové 6. místo), což mu stačilo, i díky nerozhodnému výsledku mezi Brejníkem a M. Jirovským na zisk zlaté medaile. Na čtvrtém místě se umístil IM Christian Troyke z Německa. Na pátém pak FM Pavel Jirásek, vítěz 4. ročníku. Loňský vítěz IM Pavel Jirovský obsadil letos 9. místo. Jako nejlepším hráčem nad 60 let byl oceněn František Hostička a nejlepším hráčem Kerska Jan Holub.

Ceny pro nejlepšího hráče a pohár pro vítěze předali, stejně jako každý rok, starosta obce Hradištko - Kersko Ing. Vlastimil Šesták a rozhodčí turnaje Ing. Milan Petras. Letos společně s Mgr. Lenkou Kůsovou ze Šachového svazu České republiky.

Pro letošní ročník bylo poprvé stanoveno startovné, díky kterému se vybralo 4500,- Kč. Celou tuto částku pořadatelé předali panu Michalu Masnému z Hradištka - Kerska, jehož otec a skvělý člověk je po těžkém úrazu upoután na invalidní vozík a potřebuje nepřetržitou péči ve specializovaných zařízeních, která je velice nákladná.

Autor: David Židlický

Děkujeme za příspěvek!