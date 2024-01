Návrat křížku do polí u Zavadilky. Dobrá věc se podařila, jenže vandalové ničili

Pravděpodobně do padesátých let 20. století, než došlo ke zcelování pozemků v rámci socialistické kolektivizace, stával při cestě mezi Zavadilkou a Všejany na zádušním pozemku křížek. Vlastně na katastru obce Všejany, na hranici nymburského a mladoboleslavského okresu. Zastavovali se u něj věřící ze Zavadilky a Jizbic, když v neděli ráno chodili na bohoslužby do kostela sv. Jana Křtitele ve Všejanech.

Nový křížek mezi Zavadilkou a Všejany na hranici nymburského a mladoboleslavského okresu. | Foto: Jan Řehounek

Ačkoliv tam po dlouhá desetiletí chyběl, stále byl zanesen v mapách. Dva přátelé, zavadilský mistr kovář Libor Kubeš a zdejší patriot, stavař Libor Kouřík, se rozhodli, že votivní objekt do polí vrátí. Poslechli si vyprávění pamětníků a dohodli se, že boží muka obnoví. Zjistili, že pozemek stále patří církvi – nymburský farář Jaroslav Krajl, který obhospodařuje i všejanskou farnost, byl záměrem nadšen. S ohledem na změněnou situaci polních cest musel být nový kříž posunut asi o dvacet metrů – s vyměřením pozemku pomohla obec Jizbice. U starostky Evy Pacltové nalezl záměr velkou podporu. Model křížku vyrobil Libor Kouřík, s Jiřím Černým z Nymburka, který měl dlouhá léta na starosti památkovou péči, zkonzultoval podobu. A pak sám připravil pískovcové bloky, Libor Kubeš vykoval kříž. Korpus Krista vyrobila firma v Uničově. Bývalý křížek mezi Zavadilkou a Všejany na hranici nymburského a mladoboleslavského okresu.Zdroj: Jan Řehounek Pozemek zarostlý kopřivami bylo nutné upravit. Jaroslav Brzák vybagroval základ a přivezl zeminu, s dopravou pomohl Ivan Kedlický. Další fůru zajistila obec Všejany. Úpravu terénu dělal Libor Kouřík opět sám, poté co vyzdil základ a pilířek, kovář osadil kříž. Čtyři desítky keřů ptačího zobu, které vymezují hranice pozemku, zaplatila obec Jizbice, Libor Kouřík je opět sám zasázel. „Ta boží muka mají dvojí funkci. Jednak mohou sloužit jako lavička pro starší, případně se tu při dobré víře mohou dva mladí lidé milovat. Jde to. Kristus proti tomu určitě nebude, vždyť řekl 'milujte se a množte se', tak co? A kolemjdoucí či cyklisté, kteří tudy s oblibou jezdí, se zde mohou pomodlit,“ uvedl autor projektu Libor Kouřík. „Je tu i estetický a možná i trochu mystický aspekt. Křížek má prázdné rohy, na jaře slunce prochází jeho hranami. Působí to docela magicky,“ dodal. Tip na výlet: Chvojen je oblíbené místo druidů, křesťanů a dokonce satanistů V sobotu 25. září 2021 kříž požehnal farář Jaroslav Krajl. „Je to zpráva o tom, že věci vytvořené našimi předky máme navracet na jejich místo. A také o tom, že jakékoliv dobré nápady, které zlepší naše žití, jen uvítáme,“ řekla při té příležitosti starostka Jizbic Eva Pacltová. Zdálo by se, že se dobrá věc podařila. Jenže po čase nějací vandalové, kteří tam tábořili, poškodili pilířek a utrhli Krista. „A ještě tam přivezli nákupní košík z Lidlu. Tak jsem ho odvezl zpátky – vypadal jsem tam jako úplnej debil,“ zlobil se Libor Kouřík, který vše zase opravil. Stejně jako se stará o pozemek, i když to slíbili zavadilští i všejanští hasiči. Křížek od té opravy je trochu nakřivo. Třeba se za čas vžije pomístní název U Křivýho křížku.