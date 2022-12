Během poslední adventní neděle 18. prosince dorazili účastníci Vánoční Arény 2022 na výstaviště z různých zákoutí nejen naši země, ale i ze zahraničí. Mladé talenty přijeli z Nymburka, Lysé nad Labem, Sadské, Poděbrad, Milovic, Prahy, Příbrami aj. Vánoční Arény 2022 se také zúčastnily děti z Litvy a děvčata z řad ukrajinských uprchlíků.

Diváci si na Vánoční Aréně 2022 mohli poslechnout krásné písně v podání mladých zpěvaček Míši Burešové z Kralup nad Vltavou a Dáši Třetinové z Kladna. Vlasta Stránská z Nymburka zahrála na elektronické klávesy soubor vánočních koled. Šestnáctiletá houslistka z Příbrami Irena Klimešová okouzlila publikum svou hrou na housle a její mladší bratr Jan zahrál vánoční koledu na violoncello. Talentovaná a půvabná Anička Kracíková ze Sadské nejenže úspěšně debutovala jako moderátorka, ale předvedla i strhující kočičí tanec s akrobatickými prvky.

Celou Vánoční Arénu 2022 uváděly mladé moderátorky. Tereza Švecová z Lisé nad Labem ztvárnila postavu Vánočního anděla. Zkušené mladé herečky-moderátorky Adéla Šigutová z Nymburka v roli Vánoční hvězdy a Tereza Benešová z Milovic jako Sněhová královna odvedly skvělou práci při uvádění celé akce.

Tyto vánoční pohlednice si lidé posílali za Rakouska - Uherska a první republiky

Třešničkou na dortu byly soutěžní módní přehlídky v nominaci Miss/Mister IBW Christmas 2022 pro děti a mládež ve věku 6 - 16 let. Diváci nadšeně vítali modelky a modelové během módních přehlídek na téma Bílé Vánoce, Jdeme na karneval, Hosté z budoucnosti a Romantika vánočního plesu. Módní přehlídky večerních šatů z dílny ukrajinské módní návrhářky Natalie Savchenko se zúčastnily i členky odborné poroty. Samy totiž jsou již dospělé a zkušené modelky, ale zároveň jsou to bývalé svěřenkyně Továrny na Hvězdičky. Vánoční Aréna 2022 vyvrcholila slavnostním předáváním diplomů, medailí, korunek, pohárů a dárků. Grand Prix pořadatele mezinárodního festivalu Poklad národů - Interbrilliant World si odvezla třináctiletá Adéla Svobodová do Poděbrad, osmiletá Annamarie Pidlužna do Prahy a šestnáctiletá Adelina Švarlyté do Litvy.

Tým Továrny na Hvězdičky (Nymburk) děkuje všem účinkujícím Vánoční Arény 2022, jejich rodičům a doprovodu, moderátorkám, zvukaři a kameramanovi, porotcům, zahraničním hostům a výstavišti Lysá nad Labem za skvělou spolupráci a krásnou poslední adventní neděli. Děkujeme skvělému týmu Nymburského deníku za celoroční podporu a spolupráci a přejeme všem jeho čtenářům klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2023. Ať vám přinese nové zážitky, úspěchy a radost!

Autor: Viktoria Meyer, pořadatelka Vánoční Arény 2022, vedoucí Továrny na Hvězdičky

