Centrum pro všechny letos organizuje dva letní integrační tábory pro děti se znevýhodněním. S dětmi bude na táboře mnoho asistentů a asistentek umožňujících jejich zapojení do programu. Českou dobrovolnickou skupinu doplní až osm mezinárodních dobrovolníků a dobrovolnic. Mezinárodní skupinka před začátkem tábora připraví materiální zázemí a po něm budou mít několik dní na prozkoumání okolí Nymburka, vydají se například do Postřižinského pivovaru a na zámek Loučeň.

Bez dobrovolníků by to nešlo

„Bez dobrovolníků by to nešlo, a tak vytváříme podmínky pro dobrovolnictví a podporujeme ty, kteří chtějí pomoci. S neziskovou organizací INEX-SDA nám každoročně na tábor přijede skvělá mezinárodní skupinka, která přidá našim táborům ještě další rozměr a my jsme za to pokaždé rádi,“ komentuje zkušenost s workcampy zakladatelka Centra, Martina Kučerová. Cizinci a cizinky dorazí z různých koutů světa (letos je počet zemí kvůli epidemické situaci značně omezen) a jejich motivace přijet jsou různé, spojuje je však chuť pomoci. Centrum je předem připraví na práci s dětmi se znevýhodněním a oni si kromě poznání české kultury a nových přátel odnesou jedinečnou profesní zkušenost.

„Pár let zpátky jsem v Belgii v rámci obdobného projektu na farmě získala mnoho blízkých přátel a teď se těším, až se spolu s dalšími nadšenci budeme podílet na tomto dětském táboře,“ doplňuje Mariana Zavadil z dobrovolnické dvojice vedoucích workcampu, která jinak studuje v Praze učitelství češtiny.

Centrum pro všechny sídlí v Nymburku a organizuje volnočasové aktivity pro děti. Všechny své činnosti otevírá i dětem s mentálním či fyzickým znevýhodněním. Centrum letos slaví své 15. narozeniny a na neděli 22. srpna je připraven bohatý program včetně koncertů, kam jsou všichni srdečně zváni.

Nezisková organizace INEX – Sdružení dobrovolných aktivit se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá od roku 1991. INEX přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy, které organizuje ve spolupráci s místními partnery

v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Z důvodu rizika šíření koronaviru se INEX letos zaměřil na lokální úroveň. V současnosti má INEX společně s partnerskými neziskovými organizacemi, spolky a obcemi na letošní letní sezónu připraveno téměř 30 workcampů po celém území České republiky.

Autor: Jakub Šámal, Mariana Zavadil