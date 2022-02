Koncem sedmdesátých let se pan Myška stal spoluzakladatelem oddílku TJ Sempra Veleliby. Od samotného vzniku vesnického klubu zde působil v roli předsedy, plejera a trenéra dětí i dospělých. V roce 1986 měl lví podíl na fantastickém postupu Velebky do krajského přeboru dospělých. Na konci osmdesátých let potom přestoupil do RH Nymburk (od devadesátek SKP Nymburk), kde pravidelně nastupoval v krajském a posléze i okresním přeboru. Volejbalu zůstal Standa věrný až do konce svého života, když se mu aktivně rekreačně věnoval zhruba do svých sedmdesáti let.