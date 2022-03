Vyplývá to z údajů miniaturní vysílačky, kterou sokol dostal před vypuštěním. „Pokaždé když se nám podaří vrátit zpět do přírody tak vzácného dravce, jako je sokol, je to pro nás vždy takový malý svátek,“ uvedl Luboš Vaněk, vedoucí záchranné stanice pro volně žijící živočichy na Huslíku v Poděbradech.