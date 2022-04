Obsah prvního čísla tvoří obrázky, komiks, křížovky, rébusy, návody k tvoření, rozhovor aj. „Podařilo se nám sehnat i dva obrázky od uprchlých sourozenců z Ukrajiny, co už žijí v Lysé nad Labem. Mám z toho velkou radost a věřím, že se děti z Ukrajiny zapojí i v dalších číslech,“ říká Vondráková. První číslo časopisu bylo pokřtěno v sobotu 26. března V Lysé nad Labem na adrese Fuchsova 14, Litol. Akce proběhla v rámci dětské sousedské slavnosti.

V rámci projektu bude redakce ve spolupráci s Městskou knihovnou v Lysé nad Labem pořádat pravidelné redaktorské dílny s profesionálním redaktorem. Pro společné tvoření bude pravidelně vyhrazeno odpoledne v městské knihovně. Redaktor a tým Lysáčku s nimi budou společně vymýšlet či tvořit příspěvky a v neposlední řadě také diskutovat nad rubrikami či novými nápady pro časopis.

Redakce časopisu příspěvky dětí neopravuje, záměrně je nechává ve zcela původní podobě, převádí je tedy pouze do digitální formy. Děti na webových stránkách nabádá, aby o zaslání příspěvku informovali své rodiče. Kdo z dětí z Lysé nad Labem bude chtít do redakce poslat svůj příspěvek, může tak učinit online cestou na email: redakce@lysacek.cz nebo může svůj výtvor odnést do Městské knihovny v Lysé nad Labem. Uzávěrka dalšího čísla je 18. května.

Projekt je finančně podpořen Městem Lysá nad Labem.

