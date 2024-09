ASISTENT/KA PEDAGOGA V DĚCKÉM DOMOVĚ Požadujeme: kurz asistent pedagoga nebo střední odborné pedagogické, doklad o psychologické způsobilosti, pracovní doba je odpoledne, po návratu dětí ze školy do dětského domova, cca od 13.00 do 17.00 od pondělí do pátku. Nabízíme: příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci, služební garsoniéra Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky v době od 8:00 - 15:00 hod. 12 000 Kč

