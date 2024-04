Ve Středočeské knihovně odhalila donedávna nepříliš prozkoumaný duchovní rozměr Hrabalových děl přednáška profesora Pavla Hoška spojená se křtem jeho knihy Evangelium podle Hrabala. Kreativnější přístup ke spisovatelově osobnosti pak budou moci vyzkoušet účastníci výtvarné dílny s názvem Hrabal do kapsy chystané na 25. dubna.

K výročí pak ve spolupráci Středočeské knihovny a Městské knihovny Nymburk vzniká výstava s názvem Global Hrabal. „Jejím prostřednictvím chceme upozornit na skutečnost, že Hrabal patří vedle Kundery, Čapka a Haška mezi nejpřekládanější české autory posledních dekád. Výtvarně atraktivní panelovou výstavu koláží knižních obálek Hrabalových překladů, které má ve fondu nymburská knihovna, chceme představit nejen v našich knihovnách, ale nabídnout i do dalších kulturních organizací nebo třeba kaváren,“ popisuje záměr ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně Roman Hájek. „Pro milovníky Hrabala pak připravujeme ještě jedno překvapení spojené s jeho ranou, kladenskou tvorbou,“ doplňuje.

Obě zmíněné knihovny se podílejí i na nymburské části programu, jehož vrcholem bude 25.–27. 4. mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický v kině Sokol Nymburk. Na tu přijedou o Hrabalově díle diskutovat znalci mimo jiné z Francie, Japonska, Německa nebo Polska. Na konferenci volně naváže koncert Tornádo Lue, komentovaná hrabalovská vycházka Nymburkem nebo akce spojené s místním gymnáziem.

Bohumil Hrabal a jeho dílo jsou výrazně spjaté se Středočeským krajem. K prvním literárním pokusům jej inspirovalo prostředí kladenských hutí, kam v rámci náboru administrativních pracovníků do výroby nastoupil v roce 1949. Krátce na Kladně i bydlel, drsné prostředí bylo inspirací pro jeho básně, mezi nimiž vyniká epos Krásná Poldi, i povídky, později uspořádané do sbírky Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Ta se stala předlohou pro slavný trezorový film Skřivánci na niti. V Nymburce, konkrétně v tamním pivovaru, strávil spisovatel své dětství, vystudoval také tamní gymnázium. Od roku 1965 pak našel útočiště v chatě uprostřed osady Kersko, kterou v letošním roce nově zpřístupní Středočeský kraj jako jednu z expozic Polabského muzea.

Program připomenutí 110. výročí narození Bohumila Hrabala:

Výstava Global Hrabal – Obálky knih Bohumila Hrabala a o Bohumilu Hrabalovi v zahraničí. Středočeská vědecká knihovna v Kladně a Městská knihovna Nymburk, duben–květen 2024

Program Nymburk

· 25.–27. 4. Mezinárodní konference Bohumil Hrabal neidylický | Kino Sokol Nymburk| – podrobnosti na https://www.hrabal-nymburk.cz/

· 26. 4. 2024 | od 20:00 | U Strejčka, Nymburk | Koncert Tornádo Lue

· 27. 4. 2024 | od 10:00 | Komentovaná procházka Nymburkem se zastávkou v pivovaru a exkurze do Kerska

· 18. 5. 2024 | od 10:00 | Lesní ateliér Kuba, Kersko | Hrabalovo Kersko pětadvacáté

Program Kladno

· 25. 4. 2024 | od 16:30 do 18:30 | Středočeská vědecká knihovna v Kladně | Hrabal do kapsy – výtvarný workshop, tvorba scrapbooku