Vrch Oškobrh je znečištěn nejen ubrousky

Čtenář reportér





Při novoroční procházce kolem vrchu Oškobrhu jsem nalezla louku či pole, kde někdo evidentně vyvezl či vyváží fekálie, bohužel včetně vlhčených ubrousků, které jsou pak opravdu odporně roztroušené v okolí. Nehledě na to, že jsou podle mě jen těžko rozložitelné v přírodě, v blízkosti chráněné oblasti, kterou lokalita vrchu Oškobrhu byla a snad stále je, nemá takovýto odpad co dělat. Odbor životního prostředí na to zareagoval sice rychle, ale bez viníka prý opravdu nic nemohou dělat.

Oškobrh, leden 2021. | Foto: Martina Hůlková