Vítkovi je líto, že nemohl letos vyšlehat kamarádky pomlázkou

Od 18. března jsme doma. Nemůžeme chodit do školy a tak se musíme učit doma. Má to i své výhody – nemusíme tak brzo vstávat. První týden se k nám chodila učit kamarádka Verča s bráchou Kubou. Potom už to nešlo, tak se učíme sami.

Aktivní trávení času v karanténě. Ilustrační foto. | Foto: zdravijakovasen.cz