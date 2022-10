Dřevěné míchadlo je na elektrický pohon, které švestky postupně s varem také rozemele. Celé toto zařízení má tak 60 let, povidla v něm vařil Pavlův dědeček už v druhé polovině minulého století.

Jak na to?

Nejdůležitější je nasbírat hodně vyzrálé a také zdravé švestky. Odšťopkujete je, umyjete a poté vypeckujete.

Měděný kotel je potřeba nejdříve vymazat máslem a teprve pak se tam nasypou švestky. Nepřidáváme žádný cukr ani žádné koření či konzervanty nebo zahušťovadla.

Důležité je míchat a míchat. My používáme dřevěné míchadlo na elektrický pohon. Za stálého míchání se švestky vaří dlouhou dobu, a to minimálně 24 hodin.

Dřevěné míchadlo musíme každou chvilku kontrolovat, protože kdyby se švestky jen trochu připálily, mohlo by se to celé vylít a už by se to na nic nepoužilo. Celá směs by připáleninou načichla a to by byla obrovská škoda. Také je potřeba pravidelně přikládat pod ohněm.

Dříve švestky míchali ručně, ale bylo to velice pracné. U míchání se museli střídat přibližně po 20 minutách.

Do kotle jsme použili osm 25litrových kýblů švestek. Nevešly se tam všechny, takže jsme po několika hodinách část odebrali, propasírovali přes jemné síto, dosypali zbytek švestek a vařili jsme dál.

V průběhu sváření švestek není třeba přidávat ani žádné zahušťovadlo, přebytečná voda ve vyvaří a po zchlazení povidla sama zhoustnou do požadované konzistence.

Až je směs dostatečně hustá, tak se musí přepasírovat přes jemné síto. Hotová povidla se ještě horká nalévají do sklenic, které se pořádně zavíčkují a obrátí dnem vzhůru až do vychladnutí. Povidel bylo z této dávky přes 30 litrů.

Dříve je dávali do dřevěných kádí a přikryli, třeba i plátnem. Ve sklepě vydržela i několik let.

A ještě jedna rada na závěr. Když jsou povidla moc hustá, tak se nahoru nalije trocha rumu a rozmíchají se. Na koláče i do buchet výborné.

Standa, Pavel a Břeťa