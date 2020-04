Více než 2 tisíce rozdaných roušek za 7 dní

Když jsme vyhlásili, že rádi ušijeme roušky těm, kteří je potřebují, netušili jsme, co vznikne. Míša se Zuzkou se celý týden nezastavily a koordinovaly naši sousedskou manufakturu, v které se spojili Lysáci pro Lysáky. Zapomnělo se na všechno okolo a soustředili jsme na co nejrychlejší dodání roušek všem, kteří je postrádají. Co se vlastně za tímto číslem skrývá? Jak v zákulisí vypadá tato naše sousedská manufaktura?

V Lysé se rozjela výroba a distribuce roušek ve velkém. | Foto: archiv K. Šťastné