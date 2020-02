/FOTOGALERIE/ V zasedací místnosti radnice koncem ledna konalo první zasedání dětského parlamentu na úrovni města. Jedná se o jednu z aktivit, kterou město realizuje v rámci svého členství v Národní síti Zdravých měst ČR. Jejím hlavním přínosem je dát mladým lidem prostor k tomu, aby přemýšleli o rozvoji města a o možnostech zlepšování kvality života jeho obyvatel.

V zasedací místnosti radnice jednal dětský parlament. | Foto: Radka Kakrdová

Důležitá je také myšlenka vytvořit všem členům dětského parlamentu stejné technické podmínky, které mají sami zastupitelé města při svých zasedáních (používání hlasovacího zařízení, způsoby přihlašování se do řízené diskuse atd.). Hmatatelným výsledkem prvního jednání dětského parlamentu také je společně přijaté rozhodnutí o investování poskytnutých finančních prostředků ve výši 20 000 korun do projektu, který by kvalitu života ve městě mohl opravdu obohatit.