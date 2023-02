Potkal jsem tam spousty muziakantů z kapel Divokej Bill, Našrot, Totální nasazení, Visací zámek, byl tam Záviš, na nádraží jsme s fotografem Honzou Šídou potkali a do Strašnic jeli společně s Martinem Věchetem, duší festivalu Trutnoff, samozřejmě spousta fotografů.

Rodina a přátelé se rozloučili s legendou českého punku Petrem Hoškem

I když smutek pochopitelně nechyběl, byl to hodně netradiční pohřeb - hráli Mexičané i zněla muzika z vinylů včetně největšího hitu Svět jsou jen bary, tleskalo se, pískalo, točilo a pilo pivo, promítali se Sidovy fotografie. Mezi věnci ležela vlajka jeho milované Slávie a před katafalkem plachta Plexisu.

Takhle by se mu to líblo, ale i když žil hodně divokým životem, tak 55 let na odchod je stejně hodně brzy…

Zdeněk Hejduk