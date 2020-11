Knížka Pravil párek okurce je dalším pokračováním úspěšné série říkanek pro děti i dospělé Šli červotoči do houslí, Uleželé želé a Huňatá čuňata z dílny tvůrčí dvojice Jiřího Dědečka a oceňované animátorky a ilustrátorky Anety Žabkové. Sbírka říkanek přináší čtenářům dávku laskavého absurdního humoru ve slovech i obrazech. Odkazuje na komické situace, které prožívají lidé, zvířata, věci či samotná města v různých místech po České republice s malou odbočkou do Itálie.

V Nymburce se tak setkávají již zmínění párek s okurkou, v Havlíčkově Brodě zase posílá dívka chlapce k vodě, v Dřevci se zase střetávají dva pěvci a děti z Humpolce byly zase třeba ve školce. „Chtěl jsem napsat básničky o městech, mám rád zadání. Tak jsem si to takhle zadal a pak jsem skloňoval a rýmoval jména měst a městeček: „Nové Strašecí – tam jsou nad věcí, v Náměšti – po dešti. V Dubí, narostly mi zuby, žádné zuby, ale kly, doktoři mě vypekli a tak dále…,“ popisuje genezi vzniku svých neobvyklých rýmovaček autor Jiří Dědeček. Ten má v nedávné době za sebou i úspěšnou spolupráci s Petrem Niklem na třech dětských knížkách a z poloviny devadesátých let je znám jako autor dětských veršů pro časopis Mateřídouška.

Jeho cílem tehdy bylo napsat co nejvíc žertíčků a poskládat z nich knížku pro své dnes již dospělé dcery, nechával se tehdy inspirovat i jejich „žvatláním“. „Pro děti jsem začal psát až po čtyřicítce, předtím jsem neměl odstup. V hlavě se mi navíc začala hromadit spousta představ, žertů a rýmů a jiných hovadin, které byly pro dospělé nepoužitelné,“ říká Jiří Dědeček. A s humorem sobě vlastním uzavírá: „Trochu veselí do toho smutku! Čtěte Dědečka. A tečka.“

Krátké, vypointované a výstižné Dědečkovy rýmy kdysi i dnes mají díky své hravosti potenciál zaujmout jak dospělé, tak děti, a to se týká i originálních veselých ilustrací Anety Žabkové, které každou říkanku doplňují. „Občas se Jiřímu možná povede to, co vždycky obdivoval na básních Emanuela Frynty, to, co dokázali ve světě dospělých Maxipes Fík nebo Medvědi od Kolína – vstoupit do dospělého světa svými vejšplechty a praštěnými situacemi. Jinak by byl život nuda,“ popisuje Dědečkovu dětskou tvorbu Tereza Brdečková. Knížka Pravil párek okurce je dostupná na www.limonadovyjoe.com a v knihkupectví Kosmas na www.kosmas.cz.

Nymburk



V Nymburce

pravil párek okurce:

Když to dáme dohromady

dobudem i Poděbrady

tak co tady v Nymburce?





Havlíčkův Brod



V Havlíčkově Brodě

poslala mě k vodě

Ona k vodě já ji k šípku

rozumíme tomu vtípku

v dokonalé shodě





Bělá



Bělá Bělá

jak to jenom dělá?

Nad Radbuzou nad Svitavou

pod Bezdězem u Jevíčka

Bělá je tak skvělá!

Autoři: Martina Chvojka Reková, Klára Bobková