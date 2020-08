Na sobotu 2.8.2020 jsme pozvali občany města na společné sousedské posezení na Jiráskově stezce. V rámci akce Česko jde spolu na piknik jsme dostali číslo 10. A tak jsme si tu desítku s dovolením postavili na strništi u Jiráskovy stezky. Za Městec Králové se pikniku zúčastnilo 53 osob. Jiráskovku jsme vybrali z jednoduchého důvodu, před rokem jsme ji společně s občany města začali zvelebovat a není snad lepší oslava než posezení v přírodě.

Dalším z důvodů byla nově instalovaná panoramatická vyhlídka, a tak jsme tento den využili i k jejímu pokřtění a zvelebení další části stezky. Po krátkém povídání o Jiráskovce a co se na ní za ten rok podařilo udělat, jsme pokřtili vyhlídku, poté už nastala volná zábava, společné povídání, hraní her a koštování, co kdo přinesl.

Děkujeme všem co i přes nejistou předpověď počasí přišli.

Autor: Zdeněk Suchánek