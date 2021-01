Na jaře tohoto roku ode mě městský úřad obdržel o této skutečnosti e-mail a shodou okolností za čtrnáct dní probíhala oprava (určitě se jednalo o náhodu a ne o reakci na můj podnět, měli to už zkrátka v plánu), jenže dotyční pracovníci patřili k „odborníkům“ typu Pat a Mat. Já si hned po ukončení jejich prací chodník řádně prošel a výsledek, jak už jasně tušíte, vyšel úplně stejně jako před onou opravou.

Městský úřad ode mě opět obdržel e-mail, že pověření pracovníci si za provedenou práci zaslouží pořádnou facku. Tehdy mi odepsali takovým tím klasickým úřednickým klišé a tím to pro ně skončilo. Nejhorší místa se nacházejí před prodejnou pekařství, ale i dále směrem k poště, toho si ostatně na jaře ale stejně vůbec nevšimli. Pokud by se chtěl někdo z odpovědných zaměstnanců opravy vymlouvat na to, že místo před prodejnou pekařství poškozují řidiči navážející zboží do prodejny, tak personál prodejny mi sdělil, že oni zajíždějí k prodejně ze strany a nikoliv čelně, kde to vypadá nejhůře. Můžete se tedy tomuto podnětu věnovat? V těchto dnech dosti prší, sněží, takže nášlapné fontánky si zase pěkně vesele tryskají.

Přeji hezký den i celý příští rok, který se ovšem pro nás nejspíše stane tvrdou zatěžkávací zkouškou.

Autor: Rostislav Veselý