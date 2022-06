V lednu začala organizace POINT Milovice poskytovat registrované sociální služby - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. První letošní akcí POINT Milovice byl únorový Benefiční Fashion Bazar, jehož tváří se stala MISS České republiky 2019 a Miss Elegance The Miss Globe 2020 Nikola Kokyová, se kterou bylo možné se na této akcí osobně setkat. Pro návštěvníky byla připravena dámská i pánská móda a doplňky různých stylů, od ležérního přes sportovní až po tzv. business styl. Na bazárku se sešli návštěvníci z Milovic, Lysé nad Labem i okolí a proběhl ve velmi přátelské atmosféře. Nikola Kokyová navštívila naši organizaci také v dubnu, tentokrát jako ambasadorka charitativního projektu Počítače dětem, a předala organizaci 25 notebooků pro klienty. Notebooky jsme rozdělili mezi klienty všech středisek a dostalo se i na několik potřebných dětí z řad ukrajinských uprchlíků.

Zlatým hřebem sezony byla akce Turnaj v bumperballech. Přestože většina běžných smrtelníků tuto netradiční sportovní disciplínu ještě neznalo, na první pokus si ji všichni oblíbili. Akce se konala v pátek 22. dubna na Hakenově stadionu v Milovicích a uspořádali jsme ji ve spolupráci se spolkem Leccos z. s. (NZDM Zvonice Poděbrady a Český Brod). Podpořilo ji rovněž Město Milovice. Na místě se sešli klienti obou nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Milovice spolu s dětmi ze Základní školy TGM Milovice a Juventa. Hru fotbalu v nafukovacích balonech si velmi užili. Připraven byl pro ně také bohatý doprovodný program, ať už skákání v pytlích, chození na chůdách, jízda na dřevěném koníkovi či floorball a nechybělo ani občerstvení, to zajistilo Merhautovo pekařství. Odměny pro hráče zajistily Billa, RK Polabí, Mireas, IT Trade, Město Milovice a jiné lokální firmy. Od 16.00 do 17.00 byla zvána také široká veřejnost. Akce se zúčastnilo celkem cca 400 dětí z Milovic, měla velký úspěch a jistě si ji opět zopakujeme. Na akci jsme zapojili také dvě ukrajinské dívky jako dobrovolnice.

Že se šachy hrají s rozvahou? To ano, ale u rapid šachu musíte myslet rychle

V únoru otřásl celou Evropou útok ruských vojsk na Ukrajinu a odstartoval válečný konflikt. Do ČR uprchlo více než 300 000 uprchlíků a mnoho z nich si našlo cestu i do Milovic a okolí. Zareagovali jsme pružně na vzniklou situaci, pracovnice POINT Rodina začaly ve spolupráci s dobrovolnými tlumočníky nabízet poradenství a pomoc v základní úřední orientaci novým klientům z Ukrajiny.

„V drtivé většině ukrajinské rodiny poptávají pomoc s formuláři a základní orientací ve městě a okolí, informace a pomoc s formuláři týkajícími se žádosti o humanitární příspěvek, s odkazy na lékaře specialisty, a především pomoc se sháněním práce. Nejen v tomto jsme v úzké spolupráci s ÚP Milovice,“ vysvětluje ředitelka POINT Milovice Martina Ozorovská a doplňuje: „Některé děti se zde hlásily na střední školy. Pomohli jsme jim s doučováním českého jazyka. Jedné klientce z Charkova jsme pomáhali kompletně s přípravou na OBCHODNÍ AKADEMII v Lysé nad Labem, a přestože jsme na to měli necelé tři týdny, dívka byla úspěšně přijata. Takové úspěchy jsou pro nás obrovským potěšením,“ usmívá se Ozorovská.

Pomohli jsme několika rodinám vybavit děti školními pomůckami a také aktivně participujeme na výuce češtiny pro cizince v Městské knihovně v Lysé nad Labem, kterou zastřešuje Město Lysá nad Labem. V současné době POINT Rodina eviduje 11 ukrajinských rodin s dětmi.

Ukrajinské klienty vítáme také v obou Nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Pravidla jsou zde stejná jako pro ostatní klienty. „Ukrajinské děti se zde mohou zapojit spolu s ostatními do aktivit, zahrát si ping pong, stolní fotbal nebo si vyřídit potřebné věci na jednom z klubových notebooků, které máme k dispozici. Mohou využít doučování nebo se objednat na individuální konzultaci. Jazyková bariéra pro nás není problém, v krajních případech se můžeme obrátit telefonicky na tlumočnici, ale zatím se to nestalo,“ upřesňuje Ozorovská.

Jarní sezona sice končí, ale ani v létě se nudit nebudeme. Během letních prázdnin pořádáme 3 turnusy příměstského letního tábora a připravujeme velkou podzimní akci pro školní děti, tzv. Podzimní pařbu, která se bude konat v pátek 7. října v ZŠ Juventa.

Všem přejeme krásné a odpočinkové léto a těšíme se na další sezonu.

Autor: Kateřina Kavalírová