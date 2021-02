Na zimní pochod Polabím přijel turista až z Itálie i 90letá seniorka

Počasí z rána nevěštilo nic dobrého, ale během dne se umoudřilo a krátce po poledni již se obloha zamodrala a zasvitlo i slunko, a to již byli účastníci pochodu Zimním Polabím někteří v cíli a další ještě na trasách. Za přísného dodržení kovidových a vládních nařízení se ráno vydalo na 260 účastníků pochodu na některou z pěti tras, aby postupně zdolali své kilometry a dostali se do cíle všech tras do Nymburka.

Turisté prošli různě dlouhé trasy Polabím v sobotu 30. ledna. Foto: Václav Míka | Foto: Deník / VLP Externista