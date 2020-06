Opět po roce se konal pochod Stezkou Bohumila Hrabala. V sobotu 13. června se vydali na cestu již po páté turisté nejen z Klubu českých turistů. Na výběr měli ze šesti různě dlouhých tras, které vedou po turistických značených cestách a lze na nich plnit podmínky turist. odznaků „200“, „IVV“ a „Labský Milník“.

Nejstarším účastníkem pochodu z 253 lidí byl třiadevadesátiletý František Znamenáček. | Foto: Archiv Zdeňka Duběnky

Celková účast byla 253 účastníků, nejstarší pak František Znamenáček 93 let. Nejvzdálenější účastníci přijeli až z Ostravy, Brna, Plzně a Chomutova. Jedna účastnice pochodu za námi přijela dokonce z Polska. Celkem se zúčastnilo 19 dětí do deseti let. Počasí vyšlo velmi teplé a spokojenost všech účastníků, pořadatelů i personálu restaurace Žofín.