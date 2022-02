Zapojila jsem se s dětmi do Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika a tentokrát jsme obešli trochu více domácností v našem okolí. Vybaveni nejen křídami, ale i samolepkami s nápisem K+M+B+ 2022 jsme za zpěvu známé koledy My tři králové jdeme k vám napjatě zvonili na další a další zvonky.

Většinu našich známých tříkrálová návštěva potěšila a často jsme dostali nejen mince či bankovky do kasičky, ale i laskominy pro dětské koledníky. Překvapilo nás však, že někteří dospělí tuto sbírku neznali. I proto jsem se rozhodla o náš zážitek podělit.

VÝZVA: Chlupatá radost pod stromkem. Radují se vaše děti z nových kamarádů?

Charita Česká republika pořádá vždy začátkem ledna Tříkrálovou sbírku, do které se může zapojit každý dospělý jako dobrovolník (u nás prostřednictvím Farní charity Nymburk). Doprovázet ho pak při koledování mohou i děti. Dospělý zodpovídá za zapečetěnou kasičku, do které mohou dárci vhodit libovolný příspěvek, na oplátku od tří králů dostane maličkost (letos to byl cukřík s krásným logem sbírky).

Děti koledování bavilo a z vykoledovaných odměn pro sebe i pro charitu měly velkou radost.

Autor: Jiřina Bartošová

Děkujeme za příspěvek a fotografie!