Následující program si mohou zájemci vychutnat ještě ze záznamu na facebookové stránce Divadla Na Kovárně.

Lidová píseň Měla jsem holoubka Hra na akordeon Vojtěch Brčák

I. Havlíček Andante

L. Fišer Mach a Šebestová Hra na háčkovou harfu Mia Pokorná

M. Bartošová O Koblížkovi Sólový zpěv Adéla Řeháková

Ctibor Susser Švihadlo

Ctibor Susser Francouzská píseň

Ctibor Susser Sen Hra na kytaru Sofie Navrátilová

A. Scarlatti O cessate di piagarmi

C. M. Schonberg Castle on a Cloud Sólový zpěv Lenka Šlapáková

Beata Kacafírková - Mouchová revoluce – autorská tvorba

G. F. Handel Josua Sólový zpěv Anna Kašparová

Ch. Pampuch Emma

B. Andrés Gavotte Hra na háčkovou harfu Sofie Havránková

Klára Herčíková – Kaktus - autorská tvorba

J. S. Bach Dvouhlasá invence F dur

C. Debussy Plavovláska Hra na klavír Nela Jenny Skopcová

W. A. Mozart Figarova svatba – Cavatina Figara Sólový zpěv Jakub Žoha

Brook Boddie Upon the willows

Z. Navarová Andělská

Hra na háčkovou harfu Michaela Hrstková

Lia Hušková – Kšandy – autorská tvorba

ED Sheeran One Life Pop zpěv Lukáš Nimburský

Elvis Presley Always On My Mind Doprovod na kytarou Jan Filip

M. Dvořák Jazzová etuda - Blues

Ch.Corea Crystal Silence

D. Brubeck Take Five Hra na klavír Petr Karaivanov



Klavírní doprovod zpěvů Daniel Chudovský

Autoři: Jan Sobotka, Hana Janiššová