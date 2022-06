„Po rekonstrukci jsou opravené opěrné stěny, fontány se specifickým zavlažovacím systémem a nový kabát dostalo i několik soch. Součástí parku je také Oranžérie, bývalý zámecký skleník, který prošel obrovskou revitalizací a v současné době jsou v něm interaktivní výstavy pro celou rodinu,” říká ředitel zámku Dobříš Pavel Krejcárek. Tajuplný les a Voda jsou dvě expozice, které pobaví a poučí návštěvníky všech věkových kategorií. Ve druhé části Oranžérie je galerie s výstavním prostorem a videoprojekcí o proběhlé tříleté rekonstrukci. „V nejbližší době se do této části Oranžérie nastěhuje expozice o legendárním Krtečkovi od Zdeňka Milera. Návštěvníci se v někdejším skleníku rovněž seznámí s cizokrajnými rostlinami, které se v Oranžérii pěstovaly. Nechybí ani ukázky kamenosochařské výzdoby s vyzdvihnutím děl Františka Ignáce Platzera, která nepřehlédnete ani ve francouzském parku,” láká do nových prostor Krejcárek.

Expozice Tajuplný les a Voda jsou jak poučné, tak hravé, a zabaví se na nich děti (včetně nejmenších) i rodiče. Tajuplný les seznamuje s živočichy, kteří žijí v okolních lesích, a nabízí srovnání s mapkou zvířat rozmístěných po celém světě. K tomu si děti mohou zvířátka přenést na papír prostřednictvím razítek. Informační cedule seznamují návštěvníky s aktuálním celosvětovým stavem lesů a s problémy, které přináší kácení a odlesňování. Dozvíme se, že v České republice zaujímají lesy třetinu rozlohy, kdo lesy vlastní, kdo v nich žije, co nich roste, jaký má les význam a mnoho dalšího… Důraz je kladen na lesy rodiny Colloredo-Mannsfeld, největšího soukromého vlastníka lesů u nás, který vlastní také dobříšský zámek. Výstava se věnuje specificky listnatým a jehličnatým stromům a těžební i pěstební činnosti. Děti si při prolézání malým tunelem vyzkoušejí pocit z života podzemních zvířátek a několik obyvatel lesa spatří tváří v tvář.

Tip na výlet: Vychutnejte si výhled na Temelín aneb Toulání na okraji Sedlčanska

Na druhé interaktivní výstavě, která se věnuje vodě, se návštěvníci seznámí s vodou ve všech skupenstvích. Uprostřed expozice je hravý stůl s křížovkami, hádankami a rébusy, kde se děti i rodiče zabaví a mnohé dozvědí. Spoustu věcí si tady vyzkoušíte “na vlastní kůži”, třeba chuť vody z brdských lesů, anebo uvidíte “na vlastní oči” jako například sladkovodní Škebli rybničnou či historickou kánoi ze Severní Ameriky, kterou přivezl na začátku 20. století do Čech kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. Pro každého, nejen místního obyvatele, je zajímavá ukázka toho, jak na Dobříšsku funguje přečerpávání vody z dešťové na pitnou. Na nádvoří před Oranžerií je rovněž zajímavá imitace trkače, vodního kola, na kterém si každý návštěvník může vyzkoušet, jak se v minulosti poháněla voda.

Francouzský park a Oranžérie jsou do konce června otevřené od středy do neděle od 9 do 17 hodin, o letních prázdninách denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin. Plné vstupné do francouzského parku a Oranžérie je 110 korun. Více informací o aktuální provozní době a vstupném najdete na www.zamekdobris.cz.

Autor: Michaela Fialová Rozšafná