Více než šest set osmdesát druhů zvířat mohou návštěvníci v těchto dnech pozorovat v Zoo Praha. Po dlouhých měsících je otevřená i většina pavilonů a lidé tak konečně mohou vidět například vzácné papoušky v Rákosově pavilonu nebo ve venkovních prostorách sledovat tapíří slečnu Jasmínu. Každý den na příchozí čekají i komentovaná krmení.

Chovatelé v zoo se těší z nových přírůstků. Hned o dvě čerstvá mláďata se stará skupina pekariů Wagnerových. Mláďata pekari narozená v zajetí jsou evropským úspěchem. Velkým úspěchem je rovněž historicky první mládě ježury australské v Zoo Praha, odchovat se daří i mládě želvy ostnité.

Co je dobré vědět: Zoo Praha je v sezone otevřená denně od 9.00 do 21.00, pokladny fungují do 19.00. Vstupné pro dospělého je 250 korun, pro dítě 200 korun. Rodinné vestupné je 800 korun. Pro vstup do Zoo není třeba předkládat testy na covid-19 ani čestné prohlášení. Povinnost průkazu testu, prodělání nemoci nebo očkování se vztahuje jen na skupinové prohlídky. Pro případný vstup do restaurace ale návštěvníci musí počítat s nutností prokázat se certifikátem o očkování nebo negativním testem na Covid-19.