Až do neděle 30. srpna mohou návštěvníci obdivovat vzrušující prostředí proslulého vytrvalostního závodu automobilů, na jehož trati zaznamenala četné úspěchy právě značka Porsche, nesoucí jméno vratislavického rodáka.

Výstava 24 fotografií respektovaného televizního komentátora „čtyřiadvacetihodinovky“ a výborného fotografa Martina Straky nazvaná „Porsche – 24 hodin Le Mans“ přináší to nejlepší z ročníků 2014 – 2017 závodu vpravdě královské kategorie.

Na snímcích se objevuje i vítězný vůz z roku 2016 Porsche 919 Hybrid posádky Neel Jani / Marc Lieb / Romain Dumas, který návštěvníci najdou vystavený v hlavní expozici Rodného domu jen pár kroků od nové výstavy.

Rodný dům Ferdinanda Porsche v Liberci-Vratislavicích je pro veřejnost přístupný vždy od pátku do neděle od 9 do 17 hodin, v rámci zvýhodněného kombinovaného vstupného je možné spojit návštěvu s prohlídkou Škoda Muzea v Mladé Boleslavi. Tam mimo jiné probíhá výstava „S tradicí do budoucnosti“, která mapuje 125 let existence automobilky Škoda.

